Rodoviários sinalizam que não haverá greve de ônibus em Niterói e região

Decisão definitiva ficou para assembleia que acontece na tarde de hoje

Em assembleia realizada na manhã desta sexta-feira (12), na sede social do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), na Estrada Washington Luís, Sapê, rodoviários de Niterói e região, em votação muito disputada, aceitaram a nova proposta apresentada pelos donos das empresas de ônibus de reajuste salarial de 6% (sendo 3% a partir desse mês e 3% em julho do próximo ano), aumento do valor da cesta básica para R$ 400 (atualmente esse valor é de R$ 280) e reajuste de 10% no valor destinados ao custeio de uniformes. Foram 157 votos a favor da proposta patronal e 140 contra.

O Sintronac lembra que esse resultado é parcial e que a decisão final será conhecido após a realização da segunda assembleia, que acontece na tarde de hoje. A decisão final será consolidada através de maioria simples, considerando o resultado das duas rodadas de votações.

A nova contraproposta das empresas foi apresentada ao Sintronac durante essa semana, após a categoria rejeitar a primeira tentativa de negociação e decretarem ‘estado de greve’. A iniciativa do Setrej significou mais um avanço nas negociações da campanha salarial dos rodoviários, que estavam estagnadas desde agosto, uma vez que as companhias se recusavam a oferecer qualquer percentual de reajuste.