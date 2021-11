Rodoviários recusam proposta de empresas e entram em ‘estado de greve’

Rodoviários de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Tanguá entraram em estado de greve, após recusarem a proposta apresentada pelos donos de empresas de ônibus de reajuste de 4% nos salários, divididos em duas parcelas em novembro deste ano e julho de 2022, aumento de 25% sobre a cesta básica da categoria, que atualmente é de R$ 280. A decisão, unânime, foi tomada em assembleia de dois turnos, manhã e tarde, nesta quinta-feira (4), realizada na sede social do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), no bairro do Sapê, em Niterói.

A contraproposta das empresas foi apresentada durante reunião na sede da entidade patronal (Setrerj), em Niterói, no dia 27 de outubro. A iniciativa do Setrej significou um avanço nas negociações da campanha salarial da categoria, que estavam estagnadas desde agosto, uma vez que as companhias se recusavam a oferecer qualquer percentual de reajuste.

“Não queremos a greve, que prejudicará todo mundo, trabalhadores, empresas e a população, mas também não podemos chegar a três anos com os salários congelados ou com uma proposta de aumento ínfima diante de perdas financeiras irreparáveis causadas pela inflação, que está devorando a qualidade de vida dos rodoviários e de suas famílias”, afirma Rubens.

Na avaliação da diretoria do Sintronac, as empresas podem conceder um percentual de reajuste maior, já que reduziram a frota em circulação em até 50% e cortaram, durante a pandemia, 30% do pessoal, algo em torno de 3,9 mil profissionais, mesmo participando do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm). As companhias que aderiram ao benefício não podiam demitir trabalhadores, pois o BEm cobria boa parte dos salários daqueles que entravam em regime de redução de carga horária ou revezamento por escala.

O Sintronac lembra que o “estado greve’ atua como uma espécie de aviso às empresas, de que a categoria recusou a contraproposta oferecida por elas e que aguardará por uma resposta, antes de iniciar os procedimentos legais de decretação de greve. A entidade lembra, ainda, que a decisão precisará ser aprovada em 2º turno, em votação que acontece ainda na tarde de hoje, antes da categoria oficializar o ‘estado de greve’.