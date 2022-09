Rodoviários de Niterói decidem amanhã se entram em greve

Funcionário das empresas Auto Ônibus Brasília e Expresso Barreto, que fazem parte do mesmo grupo e atendem a região Norte de Niterói, decidirão amanhã (14) se entrarão em greve. Desde segunda-feira (12), a crise no grupo se tornou pública após a apreensão de ônibus por 16 falta de pagamento do financiamento realizado para a compra dos veículos, em 2018.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), o objetivo da assembleia entre os funcionários é discutir a situação das empresas. Na segunda-feira, o Sintronac já admitia o risco de greve por conta do risco de demissões. O sindicato alerta que a violação das relações trabalhistas levará os trabalhadores a recorrerem à greve.

Com a diminuição dos ônibus em circulação, as linhas 28 (Centro – Largo do Cravinho), da Brasília; 66 (Icaraí – Barreto) e 66A (São Lourenço – Centro), da Barreto, deixaram as ruas. A reportagem questionou ao Setrerj, sindicato que representa as empresas, se outras viações, integrantes do consórcio Transnit, poderiam suprir a demanda. A entidade afirmou que as outras companhias também enfrentam dificuldades.

Também em nota, o Setrerj alertou para o agravamento da crise no transporte público municipal em Niterói, pressionada pelo congelamento da tarifa por três anos e pelas perdas durante a pandemia de Covid-19. A entidade também admitiu o risco de afastamento imediato de colaboradores com a redução forçada da operação.

Assim, o Setrerj reafirmou a necessidade de se avançar rapidamente na contratação e na conclusão do estudo de reequilíbrio econômico-financeiro do transporte municipal, anunciado pela própria Prefeitura no dia 29 de julho. A análise servirá de base para estabelecer a tarifa técnica do sistema, de forma que compatibilize as receitas e os custos do setor, levando em consideração a desvalorização do valor da passagem pela inflação acumulada nos últimos três anos. O sindicato ressalta mais uma vez sua confiança no governo municipal na busca de soluções urgentes para recuperar o transporte coletivo e garantir o pleno atendimento da população.

Procurada, a Prefeitura de Niterói não se manifestou até o momento.