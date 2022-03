Rodinei conquista Paulo Sousa e vaga entre os 11

O jeito folclórico e bem-humorado mudou para foco e concentração, sem perder a alegria de sempre ao jogar futebol. É assim que Rodinei vem conquistando a confiança do técnico Paulo Sousa, e o espaço no time titular do Flamengo. Atuando como ala pela direita, o lateral saltou da terceira para a primeira opção no novo esquema da equipe rubro-negra.

Segundo veículos especializados, o bom momento do lateral acontece porque Rodinei acredita que este seja um ano de afirmação para ele no Flamengo. Desde 2016 no clube, “Rodilindo” nunca esteve tanto em alta entre os torcedores, apesar de não ter marcado gols, ou assinalado alguma assistência. Seja pelo carisma, ou a força de vontade dentro de campo, o jogador quer novamente fazer parte da história do Flamengo, assim como aconteceu em 2019.

Por causa das boas atuações, principalmente nas ações ofensivas, a diretoria do Flamengo cogita a renovação de Rodinei por mais um período no Fla. O atual vínculo do atleta com o clube termina no fim de 2022. Ou seja, a partir de julho, o jogador pode assinar um pré-contrato e sair sem custos. E não falta interesse: os rivais Fluminense e Botafogo já demonstraram interesse, assim como equipes da liga norte-americana de futebol, a Major League Soccer (MLS). Nenhuma proposta, porém, agradou a cúpula do Ninho do Urubu.