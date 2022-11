Rock in Rio projeta impacto de R$ 2,2 bi na economia

Ao projetar um impacto econômico de R$ 2,2 bilhões na cidade do Rio de Janeiro, a organização do Rock in Rio afirmas que, dois meses após o encerramento, o mercado ainda sente os impactos da realização do festival. De acordo com o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município (Hotéis Rio), a segunda semana de evento gerou ocupação superior a 90% em todos os bairros da cidade.

Mídia

Ontem, a organização também divulgou números relacionados à repercussão do Rock in Rio em diferentes tipos de mídia.

Apenas na imprensa, de outubro de 2019 a setembro de 2022, as matérias publicadas alcançaram um público estimado de 146 milhões de pessoas, apenas em território nacional. O Rock in Rio conquistou mais de 80 mil matérias espontâneas, garantindo 450 horas de exibição em TV e Rádio, e mais de 451 mil centímetros na mídia impressa.

A transmissão do Rock in Rio 2022 garantiu ao canal Multishow liderança de audiência no total de indivíduos com TV por assinatura. Durante os sete dias, 13.3 milhões de pessoas assistiram à cobertura pelas telas do Multishow, com um total de 41 milhões pelas plataformas Globo, número este que representa o melhor resultado no canal desde 2013.

A 9ª edição do Rock in Rio, exibida pela TV Globo, também conquistou o seu melhor resultado na audiência desde 2011. O festival atingiu média de 6 pontos no Rio de Janeiro e na Grande São Paulo ao longo dos sete dias de shows. as redes sociais do grupo, os conteúdos do festival receberam mais de 900 milhões de visualizações.

Já no mercado online, com as redes sociais, foram registrados mais de 7.9 milhões de menções sobre o festival. Foram mais de 2 mil conteúdos produzidos nas redes Facebook, Instagram, Instagram Stories e Twitter, que geraram um número de 409 milhões de impressões e mais de 32.5 milhões de interações, um resultado 117% maior em comparação com 2019.

“Já esperávamos que essa edição do reencontro seria épica, após tanta espera e vontade de nossos fãs estarem novamente reunidos na Cidade do Rock. Mas, a dimensão que o festival alcançou em 2022, nos posiciona para além do maior festival de música e entretenimento do mundo, alcançando números superiores aos de grandes eventos esportivos globais”, comemorou Luis Justo, CEO do Rock in Rio.