Rock in Rio: Palco Sunset fica pequeno para Avril Lavigne

Avril Lavigne foi uma das artistas mais importantes dos anos 2000. Quase 20 anos depois, a devoção dos fãs por ela permanece intacta. Esse foi o ambiente do show da artista no Palco Sunset, na noite desta sexta-feira (9), no Rock in Rio.

Dona de dezenas de hits, Avril dava sinais de que seu show iria ser um dos mais concorridos da noite quando boa parte do público esvaziou a apresentação de Billy Idol no Palco Mundo para se acomodar pertinho do Sunset. Os fãs eram unânimes ao afirmar: o lugar de Avril é o palco principal.

Entre as fãs estava Maria Carolina Teófilo, que veio de Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, só para ver o show de Avril. Mesmo com o espaço muito apertado, ela afirmou que valeu a pena o esforço.

“Ela era minha ídola de infância. Nostalgia 100%. Estou vindo pela minha criança interior. Ela está vindo numa fase nova, está muito animada. A galera é muito fã da época de 2000. Eu estou muito nervosa, está muito cheio, mas valeu muito a pena. Subestimaram ela para colocar no Sunset’, disse.

Maria é fã de Avril Lavigne – Foto: Isis Chaby

Ainda teve tempo para uma “pegadinha”. Quando o show estava em aproximadamente 50 minutos, Avril “encerrou” a apresentação, sem se despedir. Mas era tudo uma brincadeira. Momentos depois ela retornou para o “bis” e fez questão de agradecer a presença de seus fãs.