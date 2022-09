Rock in Rio: Måneskin prova que é muito mais que ‘Begin you’

Banda de um hit só? Que nada! O Måneskin se apresentou ao público brasileiro no Rock in Rio 2022, na noite desta quinta-feira (8) e mostrou que é mais do que uma banda de “um hit só”.

A banda italiana tem sido figurinha carimbada nas rádios brasileiras com seu hit do momento, “Begin you'”. No show desta noite, o Måneskin mostrou que tem repertório muito mais vasto além de conseguir cativar o público.

Não é nenhum absurdo dizer que o Måneskin está atendendo aos gostos contemporâneos e trazendo de volta o rock’n’roll ao topo das paradas internacionais. O vocalista Damiani abusou das interações com o público (e alguns palavrões também). Já a baixista Victoria e o guitarrista Thomas foram um espetáculo a parte ao ir, mais de uma vez, para a galera.

Além das músicas autorais, o Måneskin também apresentou covers arrebatadores. Em nítida referência à Rainha Elizabeth II, falecida hoje, a banda ousou a executar “Love of My Life”, do Queen.

Caso a tendência se repita após uma banda menos conhecida se apresentar no Rock in Rio, o Måneskin tem tudo para emplacar mais sucessos por aqui. Ainda nesta noite, se apresentará o lendário Guns ‘n’ Roses, fechando o quarto dia de Rock in Rio.