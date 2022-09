Rock in Rio: Guns enfrenta problemas de som, mas clássicos cativam o público

A aguardada apresentação de Axl Rose, Slash, Duff McKagan e companhia no Rock in Rio começou, pontualmente, às 0h10, já na madrugada desta sexta-feira (9). No começo da apresentação, a banda enfrentou problemas de som.

Segundo afirmou boa parte dos espectadores, o áudio estava muito baixo, principalmente do vocalista Axl Rose. Com o passar da apresentação, os problemas foram solucionados, tal qual aconteceu coma britânica Jessie J, horas antes, no Palco Sunset.

Se a parte técnica não ajudava, a banda norte-americana apostou em clássicos para fisgar a atenção do público, majoritariamente formado por fãs que vestiam a camisa preta com o símbolo do Guns ‘n’ Roses. Uma das primeiras a entrar no set, como já é tradição, foi “Welcome tô The Jungle”.

Fotos: Isis Chaby

A aguardada apresentação de Axl Rose, Slash, Duff McKagan e companhia no Rock in Rio começou, pontualmente, às 0h10, já na madrugada desta sexta-feira (9). No começo da apresentação, a banda enfrentou problemas de som.

Segundo afirmou boa parte dos espectadores, o áudio estava muito baixo, principalmente do vocalista Axl Rose. Com o passar da apresentação, os problemas foram solucionados, tal qual aconteceu coma britânica Jessie J, horas antes, no Palco Sunset.

Se a parte técnica não ajudava, a banda norte-americana apostou em clássicos para fisgar a atenção do público, majoritariamente formado por fãs que vestiam a camisa preta com o símbolo do Guns ‘n’ Roses. Uma das primeiras a entrar no set, como já é tradição, foi “Welcome to The Jungle”.

Entretanto, é impossível negar que o Guns ‘n’ Roses tem, como poucas outras bandas, arrastar ume legião de fãs para seus shows. É o caso da empresária carioca Raissa Brasil, que esteve no Parque Olímpico junto do companheiro.

“A gente veio para ver o Guns e já curtiu todos os outros shows. O festival está muito bom, perfeito “, disse.

O Rock in Rio volta nesta sexta-feira, com a banda Green Day como headliner. No sábado, a apresentação principal ficará a cargo do Coldplay. Já no domingo, Dia Lipa irá encerrar os trabalhos na Cidade do Rock.