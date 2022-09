Rock in Rio chega ao fim e já deixa saudades

Festival ficou marcado por apresentações memoráveis e experiências únicas

Sete dias de atrações, distribuídos em dois finais de semana. O Rock in Rio de 2022 entrou para a história. Além das atrações musicais de maior destaque do momento no cenário mundial, o festival contou com diversas atrações que proporcionaram uma experiência única. Houve problemas, como as filas e o som durante algumas apresentações, mas nada disso foi capaz de tirar o brilho da Cidade do Rock.

No primeiro final de semana, o começo do festival, no dia 2 de setembro, foi com o “pé na porta”, trazendo o “Dia do Metal” e a banda Iron Maiden como headliner. No sábado, dia 3, o niteroiense Theo Kant roubou a cena ao ser chamado pelo cantor norte-americano Post Malone para tocar a música “Stay”, em pleno Palco Mundo. Já no domingo, dia 4, Justin Bieber driblou as incertezas para fazer uma apresentação memorável, a última antes do cancelamento de sua turnê por problemas de saúde.

No último final de semana, as apresentações começaram na quinta-feira (8) e se estenderam até domingo (11). A chuva apenas deu as caras durante o sábado (10), durante o show da banda Coldplay, mas o mau tempo não diminuiu em nada a empolgação do público com a apresentação, considerada por muitos a melhor de todo o festival, ao lado do Green Day, na sexta-feira (9).

Primeiro final de semana

O tradicional “Dia do Metal” fez as honras da casa no primeiro dia de apresentações do Rock in Rio 2022, na sexta-feira. No Palco Mundo, as atividades foram abertas pela banda brasileira Sepultura, que foram seguidos pelo Gojira. Na sequência, o headliner Iron Maiden deixou no palco da Cidade do Rock tudo o que podia e mais um pouco. O Dream Theater fechou a noite no Palco Mundo.

Iron Maiden foi o headliner do ‘Dia do Metal’

No sábado, a atração principal foi o rapper Post Malone. Estreando no festival, ele não deixou que a chuva que caia na Cidade do Rock desanimasse o público. Um dos momentos mais emocionantes do show foi quando Malone chamou um fã para tocar violão para ele, no palco, durante a música “Stay”. Este fã, que estava com um cartaz na plateia, era o cantor niteroiense Theo Kant. A performance arrancou aplausos do público.

Niteroiense Theo Kant roubou a cena e tocou com Post Malone

“Fui para lá pensando nisso, era uma coisa que na minha cabeça seria viável de acontecer. Estrategicamente olhei a última música antes de ‘Stay’ e fiquei apontando até ele ler. Ele desceu, veio atrás. Os seguranças foram bem respeitosos, me ajudaram a subir. O produtor dele só pediu para ficar calmo”, disse Theo, em entrevista exclusiva ao jornal A TRIBUNA.

Dos boatos de cancelamento ao início pontual com direito à mensagem religiosa exibida num slide no telão do Palco Mundo. Justin Bieber compareceu à Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, para fechar o primeiro final de semana do Rock in Rio 2022. A apresentação começou exatamente às 23h daquele domingo. Após o show, ele cancelou o restante de sua turnê “Justice” para tratar problemas de saúde.

Segundo final de semana

O primeiro dia do último final de semana do Rock in Rio, na quinta-feira, iniciou com a expectativa para o show do Guns n’ Roses, banda que nos últimos anos voltou a contar com parte de sua formação clássica, conduzida pelo trio Axl Rose, Slash Hudson e Duff McKagan.

Guns n’ Roses no Palco Mundo

No entanto, problemas de som durante o início do show e a voz de Axl longe das melhroes condições atrapalharam a apresentação. Coube a Slash, com sua genialidade na guitarra, tomar a condução dos trabalhos. Pelas redes sociais, Axl pediu desculpas pelos vocais. É importante frisar que, de acordo com a assessoria de imprensa do Rock in Rio, a configuração do som é de responsabilidade dos artistas.

Quem roubou a cena foi a banda italiana Maneskin, que provou ser muito mais do que a música “Beggin”, sucesso nas rádios brasileiras no momento. O Palco Mundo ainda contou com shows das bandas CPM 22 e The Offspring. Já no Sunset, a headliner da noite foi Jessie J, que levantou o público com seus sucessos dos anos 2000, ainda que também tenha enfrentado dificuldades com o som.

Maneskin foi uma das surpresas do festival

Pedido de casamento, fã cantando, fã tocando guitarra, interação com o público… o show do Green Day no Rock in Rio, já na madrugada de sábado, teve tudo e mais um pouco. Foi difícil não ficar parado ao som de Billie Joe Armstrong e cia.

O show começou agitado. Billie Joe se mostrou simpático à ideia de ter espectadores no palco. Apenas nesta apresentação, ele chamou quatro: uma fã para tocar guitarra, outra fã para cantar e um casal com direito a pedido de casamento em pleno palco ao som de “Boulevard of Broken Dreams”.

O Palco Mundo ainda teve show de Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial, mas sem o mesmo impacto. No Sunset, a atração principal foi Avril Lavigne. Também cantando sucessos que fizeram a nostalgia de boa parte do público, a artista causou superlotação em volta do palco secundário, ainda que também tenha passado por problemas de som.

Avril Lavigne causou superlotação em volta do Palco Sunset

O Coldplay mostrou, em seu show no Rock in Rio, já na, porque é uma das maiores bandas da atualidade. Durante quase duas horas, Chris Martin e cia. fizeram o público cantar a plenos pulmões. A apresentação misturou pirotecnia, teatro e muita interação com o público. Chris Martin, um dos maiores frontmans de todos os tempos, conduziu o espetáculo com maestria.

Um dos momentos de maior destaque foi a execução de “Magic”, que virou “Magia”. A banda adaptou a música e a cantou em português. Além disso, o público cantou “Parabéns pra você” em celebração ao aniversário do guitarrista Johnny. Claro que a banda tocou sucessos como “Paradise”, “Viva la Vida” e “My Universe”. O ápice foi na despedida da banda, quando os cerca de 100 mil espectadores cantaram o refrão de “Viva la Vida” como forma de agradecimento pela performance.

No mesmo dia, também estiveram no palco principal Camila Cabello, Bastille e Djavan. Já no Sunset a principal atração foi o rapper norte-americano CeeLo Green. Numa apresentação inspirada nos anos 70, o artista e sua banda prestaram uma homenagem a James Brown, ícone do funk e soul music.

A organização do Rock in Rio preparou o dia final do festival para ter apenas artistas femininas em seus dois palcos principais. No Mundo, a cantora britânica Dua Lipa teve a responsabilidade de fazer a última apresentação do festival; A artista britânica espantou o clima de “fim de festa” ao apresentar seus maiores sucessos. Seu álbum mais recente acumula mais de 4.5 bilhões de streams até o momento e o single “Don’t Start Now” é um fenômeno mundial com mais de 1 bilhão de streams no Spotify.

O palco principal também teve apresentações de Meghan Thee Stallion, Rita Ora e da veterana do festival, Ivete Sangalo. O Palco Sunset voltou a ficar superlotado com a apresentação de sua headliner da noite, a cantora brasileira Ludmilla. Cheio de expectativa, o show da “Rainha da Favela” foi um dos mais concorridos da noite e, certamente, um dos maiores de sua carreira.

Reclamações

Além dos shows antológicos, o Rock in Rio ficou marcado por denúncias de crimes e reclamações de filas. A PM afirma que prendeu 18 pessoas, além de ter recuperado celulares e outros produtos comercializados irregularmente, durante sua atuação na área externa da Cidade do Rock, localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Frequentadores também apontaram demora nas filas para comprar lanches e bebidas. De acordo com a autônoma Tânia Regina Amaral, em um momento de menor demanda, como quando estão acontecendo os shows do Palco Mundo, a espera já é longa: entre 20 e 30 minutos. A situação acaba piorando durante os intervalos.

“Eles tem que fazer um sistema mais prático que aí diminui a fila. Um cartão recarregável seria ideal. Do jeito que está, uma fila para pagar e outra para pegar, demora muito”, disse.

Atrações

O Rock in Rio não ficou apenas nas apresentações musicais. Também havia outras atrações para proporcionar uma experiência completa ao público. A reportagem de A TRIBUNA experimentou três delas: o Discovery, que se assemelha a um “liquidificador gigante”; o “Megadrop, com uma “queda” de 40 metros de altura; e a roda gigante, a maior transportável da America Latina. Os vídeos estão disponíveis no Instagram @atribunarj.

O jornal A TRIBUNA esteve, desde o primeiro dia de Rock in Rio, acompanhando em tempo real tudo sobre o maior festival de música do mundo, direto da Cidade do Rock. A próxima edição do Rock in Rio já foi anunciada e acontecerá em 2024.