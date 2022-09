Rock in Rio: Capital Inicial abre o quinto dia no Palco Mundo

As quatro décadas de estrada dão experiência suficiente para o Capital Inicial matar no peito a responsabilidade de abrir o quinto dia de show do Rock in Rio 2022, nesta quinta-feira (9). A banda brasileira desfilou seus maiores sucessos pelo festival.

Numa apresentação ao melhor estilo “greatest hits”, o Capital trouxe clássicos como “Natasha”, “À sua Maneira” e “Primeiros Erros. Como de costume, o vocalista Dinho Ouro Preto não escondeu a emoção em estar no maior festival do mundo.

“Como diria Bob Marley, boas vibrações a todos. Sempre muito bom estar aqui com vocês”, disse Dinho.

Ainda nesta sexta-feira, se apresentarão no Palco Mundo Billy Idol, Fall Out Boy e, fechando a noite, Green Day. No Palco Sunset a atração principal será a cantora Avril Lavigne.

Foto: Isis Chaby