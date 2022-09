Rock in Rio 2022: Festival retorna hoje com Coldplay, Guns N´Roses, Green Day e muito mais

Após um primeiro fim de semana repleto de shows, que renderam ao festival nota 9.4 na avaliação do público, em pesquisa presencial conduzida pelo instituto GFK, o Rock in Rio retorna com um line-up repleto de grandes nomes da música — como os headliners do Palco Mundo, Guns N’Roses (8), Green Day (9), Coldplay (10) e Dua Lipa (11).

A Cidade do Rock vem recheada de detalhes e atividades preparadas especialmente para a maior e melhor edição de todos os tempos, que prometem chamar a atenção dos fãs. Nas arenas, entre os destaques estão o espetáculo Uirapuru e as atrações musicais da NAVE — que recebe a cantora paraense Fafá de Belém domingo (11), o “Dia Delas”.

Os que quiserem aproveitar até o último minuto da Cidade do Rock, a dica é retornar ao Palco Sunset, na Jam Session by Heineken— com uma grande reunião de artistas, promovendo shows que não fazem parte da programação oficial — ou seguir para o New Dance Order, palco dedicado ao melhor da música de pista, cuja programação segue até às 4h. Para aproveitar a maratona do Rock in Rio com mais conforto na chegada e na saída, ainda é possível adquirir as passagens dos ônibus Primeira Classe.

Os Rock Express, coletivos exclusivos para o transporte do público para o Rock in Rio, também seguem disponíveis. E, para viver a mais completa experiência na próxima edição, já é possível adquirir uma das categorias do Rock in Rio Club, Club Fã e Club Rock Star, que oferecem uma série benefícios e vantagens, além de pré-venda exclusiva para o Rock in Rio Brasil 2024.

Ao atravessar os portões da Cidade do Rock, as arenas são o primeiro ponto de parada do público, onde é possível conferir uma das atrações inéditas desta edição. Por exemplo “O Uirapuru” é um espetáculo de 25 minutos, inspirado nos musicais de Broadway, que abusa da tecnologia e sonoplastia para contar a mágica lenda de um pássaro que realiza os sonhos de quem, ao ouvir seu canto, faz um pedido.

Criado por Roberto Medina e com direção musical de Zé Ricardo e produção de Claudio Botelho e Charles Moeller, nomes consagrados do teatro musical brasileiro, a fábula fala de amor e felicidade a partir da história de um jovem guerreiro que se apaixona pela esposa de um cacique. Como se trata de um amor proibido, inviabilizando o casamento, ele se transforma em um pássaro para acompanhar os passos de sua amada. A primeira sessão acontece às 15h30m.

Na arena ao lado, a NAVE traz toda a potência da Amazônia por meio de uma experiência multissensorial que explora música, artes visuais e tecnologia, incluindo ambientes imersivos. Uma das maiores representações é o barco-aparelhagem construído por João do Som, famoso arquiteto do Pará, que aportou no espaço e coloca o público no ritmo da região. Uma experiência audiovisual de 12 minutos será transmitida no telão de projeções, fazendo uma costura visual e conceitual das narrativas poéticas dos artistas locais. Diariamente, às 16h30m, uma apresentação musical também acontece no espaço, com destaque para o show de Fafá de Belém, no dia 11 de setembro, o “Dia Delas”.