Rock in Rio 2022 anuncia atrações

O Rock in Rio começou a mostrar para o público seu menu de atrações para o maior evento de música que acontecerá em 2022 depois de ter sido adiado por um ano devido a pandemia. Justin Bieber e Demi Lovato vão se apresentar no Palco Mundo no dia 4 de setembro. O evento está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11/9, no Parque Olímpico da Barra.

Após shows solo em 2011, 2013 e 2017, esta será a estreia de Bieber no Rock in Rio, incluindo as edições de Lisboa, Madri e Las Vegas.

Demi Lovato, apesar de já ter se apresentado no evento de Lisboa em 2018, será sua estreia no Rock in Rio carioca. A apresentação foi marcante para Demi, e retratada na série documental “Dancing with the devil”, que batiza seu mais recente disco, lançado em abril. Na ocasião, a americana se emocionou ao cantar “Sober” pela primeira vez, canção em que confessa seus problemas com álcool e drogas. Um mês depois, ficou entre a vida e a morte após sofrer uma overdose de heroína, e seu processo de cura foi retratado no álbum cuja turnê trará para o Rio.