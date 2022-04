Robôs invadem o Centro Cultural Oi Futuro

Exposição vai até 19 de junho

O futuro é agora. Essa é uma das frases que definem a exposição “100 anos de robôs” cujo objetivo é celebrar a história de uma tecnologia que evolui a todo instante. A palavra, que inicialmente foi criada de forma lúdica para uma peça teatral, se torna uma tecnologia cada vez mais moderna e presente na sociedade. A exposição acontece no Centro Cultural Oi Futuro, no Flamengo, a partir das 11 h.

O movimento tem sido intenso, muitas pessoas interessadas em aprender mais sobre os robôs nas mais diversas esferas sociais – do cinema à literatura, das artes plásticas à indústria, do entretenimento à inteligência artificial. A mostra impressiona crianças e adultos.

Robô do filme Perdido no espaço Foto Divulgação

Quem assina a curadoria é o artista visual ZavenParé, que trabalha com ‘MachineArt’, inventor da marionete eletrônica na década de 1990 e possui obras representadas em coleções e arquivos.

A mostra deu início a uma colaboração inédita entre três artistas, que anteriormente só trabalhavam como dupla independente, em parcerias de projetos curatoriais, apresentação artística e cenografia. Além do ZavenParé, são eles Fred Paulino (artista, curador e produtor cultural – responsável pelo projeto Gambiologia, e Sérgio Marimba (artista e cenógrafo, reconhecido por seu trabalho no Carnaval do Rio).

Robô vilão do filme 2001 Uma Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick

O Centro Cultural é divido em vários níveis que têm diversas atrações, além de contar a história dos robôs. O que mais tem chamado atenção dos visitantes está no quarto nível, onde estão os robôs desenhistas do artista belga Patrick Tresset. Assim que os robôs terminam os retratos das pessoas, o resultado é progressivamente instalado na parede da galeria durante o período da exposição.

Robô desenhista do artista belga Patrick Tresset Foto Divulgação

Outros estrangeiros também participam da mostra. São eles, o canadense Samuel St-Aubin, que apresenta os robôs do cotidiano, que executam tarefas relacionadas ao dia a dia nas residências das pessoas; e Dmitry Morozov, com vídeos de esculturas mecânicas em funcionamento.

“Ao abrir essa cápsula do tempo, o Oi Futuro pretende inspirar uma visão crítica e transformadora sobre como a tecnologia poderíamos tornar mais humanos e ajudar a construir novos futuros para todos, que é o propósito do instituto”, diz Victor D’Almeida, gerente de Cultura do Oi Futuro.

O público vai poder ver nas Galerias 1 e 2 do Oi Futuro a história dos robôs tanto no imaginário quanto na sociedade, da literatura aos eletrodomésticos; os robôs nas artes, no artesanato e na indústria.

A curadoria é do artista visual e pesquisador Zaven Paré Foto Divulgação

É possível ver uma linha do tempo, que conta a história dessas criaturas, em um mural com extensão de 8 metros, inspirado em ‘quadros de detetive’, contendo documentos originais, desenhos e anotações – a história da robótica desde 2500 A.C. até os dias atuais; acervos particulares inéditos, com cartazes, livros, fotografias e documentos originais de material histórico.

Está presente também a coleção pessoal de 100 robôs de plástico do tipo ‘Mecha’ – acervo do cenógrafo Marimba, coletado durante décadas; e um conteúdo audiovisual diverso com imagens em movimento sobre o universo dos robôs, making off de laboratórios de robótica, peças de teatro, reportagens, entre outros. Há também, robôs que vão chamar atenção dos visitantes, com funções terapêuticas, família de robôs aspiradores, entra outros.

A mostra funcionará até 19 de junho de quarta a domingo, das 11h às 20h. A entrada é gratuita.