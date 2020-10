O candidato a prefeito pelo PSD em São Gonçalo, Roberto Sales, reservou a manhã desta quinta-feira (15) para caminhar pelo Alcântara, onde conversou com comerciantes e pedestres, aos quais reforçou o compromisso de, se eleito, investir no desenvolvimento econômico e social do bairro.

À tarde, o ex-deputado federal fez corpo a corpo na praça da Marisa, no Centro, e gravações externas para seu programa eleitoral na TV.