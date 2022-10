Roberto Jefferson responderá por tentativa de homicídio

A Polícia Federal deverá autuar em flagrante o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) por dupla tentativa de homicídio. Dois policiais federais foram baleados pelo político enquanto tentavam cumprir ordem de prisão contra ele, emitida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por ataques contra a ministra Cármem Lúcia, feitos pelas redes sociais.

De acordo com informações preliminares da Polícia Federal, Jefferson recebeu os agentes a tiros de fuzil e teria lançado pelo menos três granadas. Os policiais, que não tiveram o nome divulgado, se feriram sem gravidade. Ainda segundo a PF, a ação de Jefferson configura tentativa de homicídio contra os dois policiais.

Roberto Jefferson continua em sua casa, na cidade de Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, que está cercada pela polícia. O presidente da República Jair Bolsonaro (PL), de quem Jefferson é apoiador, enviou o ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres ao local para negociar a rendição do petebista. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do ex-deputado.