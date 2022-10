Roberto Jefferson se entrega à polícia e é preso

Após horas de negociação, o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) se entregou aos agentes da Polícia Federal, que foram a sua casa, na cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, na noite deste domingo (23), para cumprir mandado de prisão preventiva. Jefferson teve a prisao domiciliar revogada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O petebista resistiu à primeira abordagem dos policiais a efetuou disparos de fuzil além de lançar granadas contra eles. Dois agentes ficaram feridos, sem gravidade, por estilhaços. Após a repercussão do fato, o presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado de Jefferson, enviou o ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres para negociar com o político sua rendição.

LEIA MAIS

Veja a decisao de Alexandre de Moraes que determinou a prisão de Roberto Jefferson

Policiais foram feridos por granadas atiradas por Jefferson, diz PF

Roberto Jefferson pode ser enquadrado em pelo menos quatro crimes, diz especialista

Roberto Jefferson responderá por tentativa de homicídio

Roberto Jefferson teria 13 armas em casa

Roberto Jefferson diz ter trocado tiros com agentes da PF

Jefferson foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Além da violação da prisão domiciliar (quando teve acesso a armas, visitas e redes sociais), o ex-deputado responderá por dupla tentativa de homicídio, pelo ataque aos policiais. O político também poderá ser enquadrado pelos crimes de ameaça e posse ilegal de armas.

O estopim para a revogação da prisão domiciliar de Roberto Jefferson foi a divulgação de vídeos nos quais o político faz ataques à ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF). Neste sábado, o ministro Alexandre de Moraes, também da suprema corte, decidiu pela revogação do benefício do acusado.

Bolsonaro chama Jefferson de criminoso

Por meio de suas redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou a prisão. Em vídeo, o presidente, que é aliado de Jefferson, chama o ex-deputado federal de criminoso.

– Prisão do criminoso Roberto Jefferson. pic.twitter.com/kWYq4GqRNp — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 23, 2022

Alexandre de Moraes se pronuncia

O ministro Alexandre de Moraes parabenizou a Polícia Federal pela prisão de Roberto Jefferson. Moraes também prestou solidariedade aos policiais feridos por uma granada jogada pelo ex-deputado, enquanto tentava resistir à prisão. Ainda neste domingo, em nova decisão, o ministro determinou que, além de cumprir o mandado de prisão preventiva pela violação da prisão dominicilar, os policiais prendessem Jefferson em flagrante pela tentativa de homicídio contra os agentes.

Parabéns pelo competente e profissional trabalho da Polícia Federal, orgulho de todos nós brasileiros e brasileiras. Inadmissível qualquer agressão contra os policiais. Me solidarizo com a agente Karina Oliveira e com o delegado Marcelo Vilella que foram, covardemente, feridos. — Alexandre de Moraes (@alexandre) October 23, 2022

Veja, a seguir, a decisão publicada neste domingo, após Roberto Jefferson atacar os policiais federais.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Roberto Jefferson. O espaço permanece aberto caso haja o interesse em se manifestar.