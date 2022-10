Roberto Jefferson pode ser enquadrado em pelo menos quatro crimes, diz especialista

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) poderá ser enquadrado em pelo menos quatro crimes. A análise é do professor Ignácio Cano, do Laboratório de Análise da Violência (LAV) da UERJ. Hoje (23), Jefferson atacou policiais federais a tiros ao resistir à prisão.

Cano apontou, além da violação da prisão domiciliar, que motivou a determinação da prisão preventiva pelo Supremo Tribunal Federal (STF), outros três possíveis crimes. São eles a tentativa de homicídio contra os agentes, resistência e posse ilegal de armas de fogo.

“Os crimes em que ele poderia ser enquadrado são resistência, tentativa de homicídio e violação da prisao domiciliar. Dependendo se a posse das armas era legal ou não, posse ilegal de armas”, disse.

O especialista criticou o fato de as armas de Jefferson não terem sido recolhidas quando a prisão domiciliar foi decretada. Cano aida apontou semelhanças com um fenômeno que aconteceu nos estados unidos, quando militantes de extrema-direita iniciaram ataques ao Federal Bureau of Investigation (FBI).

“Quando ele foi preso, deveria ter todas as armas recolhidas, sem dúvida nenhuma. Esse fenômeno se assemelha com os Estados Unidos, quando grupos de extrema-direta atacaram o FBI”, prosseguiu.

Questão social

Por fim, Ignácio Cano analisou uma questao social envolvendo a ação de Roberto Jefferson. O professor afirmou que o político só teve a vida poupada após atirar contra os policiais por ser uma pessoa branca e rica.

“Outro elemento que vale a pena comentar é que se fosse uma pessoa preta e pobre que tivesse resistido à prisão, ela estaria morta. O fato dele ter sido poupado revela claramente a diferença no tratamento de pessoas suspeitas pela polícia de acordo com o perfil social dessas pessoas”, disse.

Para que uma pessoa tem tantas armas?

O professor Doriam Borges, também do LAV da UERJ, questionou que razões levam uma pessoa a ter tantas armas de fogo em sua casa. Jefferson teria pelo menos 13. O especialista em segurança pública também acrescentou que os episódios deste domingo demonstram os perigos inerentes à liberação das armas.

“Uma situação como esta de tiroteio mostra o receio e os perigos da abertura na liberação das armas. Ou seja, um uso perigoso da arma de fogo, com risco para as pessoas. A restrição do acesso à arma de fogo ainda deveria ser maior para um preso domiciliar. Além disso, para que uma pessoa tem tantas armas? Qual a intenção? Se preparar para uma guerra. É isso que devemos evitar”, questionou.