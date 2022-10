Roberto Jefferson diz ter trocado tiros com agentes da PF

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) atirou contra uma equipe da Polícia Federal na tarde deste domingo (23). Os agentes foram até a residência de Jefferson, na cidade de Comendador Levy Gaspariam, no interior do Rio, para cumprir um mandato de prisão contra o ex-parlamentar.

Dois policiais foram feridos, o delegado Marcelo Vilella e uma policial identificada apenas como Karina, ferida na cabeça. Os dois foram atendidos em um hospital da região e já tiveram alta. Roberto Jefferson está a caminho da Superintendência da PF no Rio de Janeiro.

Os agentes cumpriram mandado de prisão a pedido do ministro Alexandre de Morais, do STF, que revogou a prisão domiciliar de Jefferson após ele divulgar um vídeo com ofensas contra a ministra Carmen Lúcia.

Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro condenou a atitude de Jefferson.

“Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP”.

Lula em seu perfil social diz que “as ofensas contra Cármen Lúcia não podem ser aceitas por ninguém que respeita a democracia. Criaram na sociedade uma parcela violenta. Uma máquina de destruição de valores democráticos. Isso gera o comportamento como o que vimos hoje.”

*em apuração