Roberto Jefferson: ‘A PF ficou desmoralizada’, diz especialista

A atuação da Polícia Federal durante a ação que prendeu o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), no último domingo (23), foi alvo de discussões. O especialista em segurança pública Ignácio Cano, do Laboratório de Análise da Violência (LAV) da UERJ acredita que a corporação ficou desmoralizada por ter dado tratamento privilegiado ao político.

Roberto Jefferson atacou a tiros e granadas os quatro primeiros agentes que foram cumprir mandado de prisão contra ele. Em seguida, o negociador Vinícius Secundo entrou na casa e vídeos flagraram diálogo amigável e sorrisos entre ele e o político. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que enviaria o ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres ao local.

“A PF ficou desmoralizada porque o tratamento dado a Jefferson foi privilegiado. Se alguém pobre recebe a polícia a tiros, provavelmente já estaria morto. Em casos como esse, o mais importante é preservar a vida de todos, e isso foi feito. O triste é que 99,9% dos suspeitos não recebe esse tratamento. O envolvimento do ministro na negociação, ainda mais indo lá, é totalmente descabido e revela a natureza política do caso”, analisou Cano.

Nas imagens, o policial Secundo afirma a Jefferson que os agentes que o abordaram inicialmente seriam “burocratas” e que “não teriam preparo para ações táticas”. Padre Kelmon, candidato derrotado do PTB à Presidência, também estava no local. Embora critique as falas do negociador, Cano afirma que esta é uma situação difícil de ser avaliada. Para o professor, o centro do problema está na politização do caso.

“Há muita controvérsia sobre algumas das palavras ditas pelo policial que participou na negociação, porque parece quase dar a razão ao Jefferson e menosprezar seus colegas. Mas isso é difícil de avaliar, porque nessa situação qualquer coisa que possa ser dita para afastar o perigo é válida. O problema é a politização do caso, a chegada do ministro, a entrada do padre Kelmon, etc.”, complementou.

Já o cientista político Guilherme Carvalhido frisou que todas as prisões devem seguir o que está previsto na Constituição Federal, sem que haja privilégios. Ele cobrou que sejam prestados maiores esclarecimentos sobre a ação realizada no último domingo.

“Quando há processos de prisão em relação a políticos, com mandato ou não, sempre há maior atenção pública. A prisão de qualquer cidadão deve ocorrer dentro das regras constitucionais, não havendo privilégios para nenhuma parte. No caso do último final de semana muitas lacunas de informações ficaram abertas, sem a possibilidade de conclusões mais fechadas”, disse.

Viatura ficou com marcas de tiros – Foto: Reprodução/Internet

A reportagem procurou a Polícia Federal e questionou a corporação sobre a condutado agente na negociação. A PF informou que não irá se manifestar acerca dos fatos relatados. A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) também foi procurada, mas não respondeu.

Prisão

O político foi preso após ter prisão domiciliar revogada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) devido às violações às regras e por tentativa de homicídio contra os quatro policiais federais que foram a sua casa, em Comendador Levy Gasparian, para prendê-lo.

A decisão foi proferida, no último sábado, pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito contra atos antidemocráticos, que tem Jefferson como um dos alvos.

O estopim para a revogação da prisão domiciliar de Roberto Jefferson foi a divulgação de vídeos nos quais o político faz ataques e ofende a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), sendo que uma das determinações da prisão domiciliar era que o ex-deputado não poderia usar redes sociais.