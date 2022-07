Roberto Carlos adia shows no Rio para o final de julho

A assessoria de imprensa de Roberto Carlos comunica que o cantor mesmo negativado para o Covid 19, ainda permanece com sintomas gripais.

“Para a segurança e proteção de todos, manteremos a decisão de transferir os próximos 03 (três) shows que seriam realizados no Qualistage/RJ.

Os ingressos passarão automaticamente a ser válidos para as novas datas:

De 02/07 para 23/07 – 20h (sábado)

De 03/07 para 24/07 – 20h (domingo)

De 06/07 para 13/07 – 21h30 (quarta feira)

Atenção: Os dias 09 e 10 de Julho permanecem confirmadas”

Roberto Carlos lançou o seu 33º álbum “Amor sin Límite” com músicas inéditas em Espanhol e mais recentemente o dueto “A Cor do Amor” e uma nova versão do sucesso “Outra Vez”, ambas fazendo parte da trilha sonora da novela “Um Lugar ao Sol” e disponíveis em todas as plataformas digitais.

Ele entrou para a seleta lista da revista Global Concert Pulse entre os 30 artistas de maior público nos Estados Unidos. Na mesma lista estão: Elton John, Cher, a banda Kiss, entre outros grandes nomes da música mundial.

O ano de 2022 reforça essa posição, começando com uma turnê pelos Estados Unidos, nas cidades de Miami, Orlando, Atlanta, Nova York, Boston, Washington, Chicago, Los Angeles, El Paso, Dallas, Mc Allen e Houston. Um total de 12 shows, com um público estimado em aproximadamente 100 mil pessoas.

A partir de junho Roberto Carlos dá início a sua turnê pelo Brasil se apresentando em várias cidades e na semana dos namorados 08 a 12 de junho estará na Bahia com o “Projeto Emoções Praia do Forte”.

O segundo semestre levará o artista à uma nova turnê internacional, desta vez por palcos mexicanos.

Qualistage/RJ (antigo Metropolitan) fica no Via Parque Shopping – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Classificação etária: 18 anos. Menores somente acompanhados dos pais.