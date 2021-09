RJ tem baixo risco de contaminação pela terceira semana consecutiva

O Estado do Rio de Janeiro está, pela terceira semana, na classificação da bandeira amarela que indica baixo risco de contaminação. A 48ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na última sexta-feira (17) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), aponta redução de 32% nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e de 24% no número de óbitos provocados pela doença.

A Região Metropolitana l, onde está concentrada a maior parte da população e das unidades de saúde da rede SUS, retornou à bandeira amarela após sete meses. A análise desta semana compara as semanas epidemiológicas 35 (de 29 de agosto a 04 de setembro) com a 33 (de 15 de agosto a 21 de agosto).“O estado do Rio de Janeiro tem quase 85% da população com mais de 18 anos com a primeira dose aplicada e 46% com o esquema vacinal completo. Os indicadores apontam evolução geral e isso é resultado do avanço na vacinação” analisa o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.