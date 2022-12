RJ recebe primeiras ambulâncias blindadas do Brasil

Duas ambulâncias blindadas passam a fazer parte da frota do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os veículos foram adquiridos junto à empresa Combat Armor Defense do Brasil, a mesma que forneceu os novos “caveirões” e é alvo de contestação da Assembleia Legislativa (Alerj).

Com configuração inédita no país e no mundo em operações policiais em áreas urbanas conflagradas, as novas ambulâncias são equipadas internamente com os mesmos recursos de uma UTI móvel e externamente com a blindagem dos veículos de transporte de tropa. O coronel Luiz Henrique Marinho Pires, ao apresentar os dois novos veículos no pátio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), comentou sobre a aquisição.

“A nossa equipe especializada do GESAR já está pronta para atuar em apoio à tropa. Estamos agora aptos a prestar o primeiro socorro ao nosso policial no local do evento, em tempo praticamente zero. O atendimento rápido e adequado reduzirá muito o índice de letalidade e de lesões graves em nossa tropa”, explicou o coronel, que é secretário de Estado de Polícia Militar.

Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de Estado de Polícia Militar – Foto: Divulgação/PMERJ

Olhando por dentro, as ambulâncias são semelhantes às UTIs móveis utilizadas em resgates de acidentados ou em casos de mal súbito grave. Possuem espaço amplo e todos os itens necessários para um atendimento de emergência de última geração. Externamente, têm configuração semelhante aos veículos blindados de transporte de tropa que passaram a ser utilizados este ano pela Polícia Militar. São capazes de suportar impactos produzidos por armas de fogo de grosso calibre e de explosivos utilizados por criminosos.

“Essas duas ambulâncias chegam para reforçar a segurança da tropa e contribuir para a redução da vitimização de policiais”, afirma o secretário da SEPM, coronel Henrique. Ele lembra que recentemente a Corporação adquiriu 513 viaturas semiblindadas – a maior parte já entregue -, 20 mil coletes balísticos e quase 1.500 capacetes.

Contestação na Alerj e auditoria no TCE-RJ

Em dezembro, começou a tramitar no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) auditoria para apurar possíveis irregularidades na compra de veículos blindados (caveirões) pela Secretaria de Estado de Polícia Militar junto à empresa Combat Armor Defense do Brasil. A auditoria foi solicitada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em agosto de 2021.

Ao todo, foram comprados 15 novos veículos blindados ao custo de R$ 652,5 mil cada, totalizando, aproximadamente, R$ 9,7 milhões. Para a negociação dos blindados, foi feito pregão eletrônico, no final de 2020, assinado em 5 de março deste ano. O processo licitatório foi polêmico, tendo inabilitação da empresa Linkway, que havia vencido um dos itens, além do pedido de impugnação, feito pela Transrio, que também participou do certame.

Ambulâncias com a logomarca da Combat Armor – Foto: Divulgação/PMERJ

Na ocasião, a Polícia Militar afirmou que toda a documentação referente à aquisição dos veículos blindados foi devidamente encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). No momento, a Controladoria da SEPM aguarda o relatório do TCE a respeito.

Questionada sobre já ter sido notificada sobre o início da tramitação da auditoria, a Combat Armor Defense afirmou:

“Não temos conhecimento sobre o fato ou condições mencionadas e, portanto, não temos o que declarar sobre o suposto fato mencionado. Consignamos, no entanto, que a Combat pauta sempre pelo estrito cumprimento da legislação e não apoia ou participa de negócios irregulares sejam eles privados ou junto à administração. Inclusive como norma precípua, exige formalmente de todos seus diretores, colocadores e com quem quer que seja que vá ou esteja formatando contratos de serviços ou prestação de serviços, que a Lei anticorrupção vigente, bem como o programa de integridade sejam obrigatoriamente observados e aplicados, sob pena de responder por todas as cominações legais”.