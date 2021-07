RJ recebe cerca de 695 mil doses para distribuir aos municípios

O Estado do Rio de Janeiro recebeu um lote com 695.410 doses da vacina Janssen a serem distribuídas para os 92 municípios. No total foram 8 milhões de doses recebidas pelo Ministério da Saúde, na qual 2,1 milhões de doses são da vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNtech; 2,8 milhões da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); e 3 milhões, do imunizante fabricado pela Janssen.

Segundo o documento, a pasta espera obter 15 milhões de vacinas da Pfizer neste mês. A expectativa inicial era de 8 milhões, mas, no fim de junho, o órgão federal negociou uma antecipação de 7 milhões de unidades. A pasta também aguarda, para julho, a chegada de 12 milhões de imunizantes AstraZeneca, produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Ainda há previsão de entrega pelo consórcio global Covax Facility, coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 4 milhões de doses da AstraZeneca. Para completar a projeção deste mês, o Ministério da Saúde conta com 10 milhões de vacinas Coronavac, fabricadas pelo Instituto Butantan.

Saiba a quantidade de doses por estado:

Acre – 22.650 doses

Alagoas – 100.950 doses

Amapá – 23.140 doses

Amazoas – 115.770 doses

Bahia – 455.490 doses

Ceará – 278.490 doses

Distrito Federal – 110.650

Espírito Santo – 179.160

Goiás – 273,6 mil doses

Maranhão – 205.240 doses

Mato Grosso – 163.090 doses

Mato Grosso do Sul – 108,8 mil doses

Minas Gerais – 867.010 doses

Pará – 252.950 doses

Paraíba – 117.350 doses

Paraná – 548.060 doses

Pernambuco – 319.120 doses

Piauí – 89.390 doses

Rio de Janeiro – 695.410 doses

Rio Grande do Norte – 108.130 doses

Rio Grande do Sul – 526.490 doses

Rondônia – 62,9 mil doses

Roraima – 21.540 doses

Santa Catarina – 379.460 doses

São Paulo – 2.022.500 doses

Sergipe – 74.040 doses

Tocantins – 51.050 doses