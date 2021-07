Mapa da Inadimplência aponta mais de 62 milhões de endividados

Cerca de 62,56 milhões de brasileiros estavam endividados no mês de maio, mostra o Mapa da Inadimplência no Brasil, divulgado pela Serasa. O número é 0,7% menor do que o verificado em abril, quando o indicador estava em 62,98 milhões.

O valor médio da dívida por pessoa, no entanto, é o maior dos últimos 12 meses, e está em R$ 3.937,38, alta de 1,3% em relação ao mês anterior. O valor médio de cada conta em atraso é de R$ 1.162,43.

O maior volume de dívidas está na categoria bancos/cartão, representando 29,7% dos mais de R$ 211 milhões de débitos. Em seguida, estão as contas com luz, água e gás, com 22,3%. As compras no varejo representam 13% das dívidas dos brasileiros.

Em números absolutos, São Paulo lidera o número de negativados, com mais de 15 milhões, mais que o dobro do estado segundo colocado. Rio de Janeiro tem 6,15 milhões e Minas Gerais, 5,9 milhões. Bahia (3,92 milhões) e Paraná (3,27 milhões) aparecem entre os cinco mais inadimplentes.

A Serasa também aponta os brasileiros que estão buscando negociação pelo Serasa Limpa Nome. A faixa etária de 31 a 40 anos foi a que mais buscou uma solução financeira para os débitos, em seguida os com idade entre 18 e 25 anos.

RJ FOI O TERCEIRO A RECEBER MAIS DOSES E É O 19º EM VACINAÇÃO

Depois de São Paulo e de Minas Gerais, beneficiados, respectivamente, com o recebimento de 27 milhões e 18 milhões, o Estado do Rio se destaca por ter recebido 11 milhões de doses de vacinas, quando a Bahia, na quarta posição, recebeu oito milhões.

Já na tabela de aplicações o Estado do Rio está disputando as últimas colocações com o Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Roraima e Rondônia, não chegando a atender a 29% da população. A liderança cabe a São Paulo e ao Mato Grosso que já alcançaram 42% do público alvo. Logo depois vem o Espirito Santo (40%) e o Paraná(38%).

Já a cidade de Niterói está mais avançada, pois dados da Prefeitura indicam que quase 60% da população (296 mil pessoas) receberam a primeira dose, tendo sido beneficiadas 103 mil com a segunda, além de cerca de cinco mil que foram plenamente imunizadas com a dose única, chegada no início da semana.

Neste sábado a primeira dose será aplicada em maiores de 40. Com três dias dedicados a cada faixa etária, a Prefeitura encerrará o mês de julho atendendo aos maiores de 32 anos. A expectativa é se chegar ao pessoal com a idade mínima de imunização (18 anos) na primeira quinzena de setembro.

Conversa de mar

Aquele audacioso navegador que atravessou o Oceano Atlântico sem nenhum acompanhante, veio a Niterói para confraternizar-se com outro navegador que está tendo o mérito de ruma boa gestão e valorizando a utilização da canoa havaiana e cuidando do meio ambiente.

Amyr Klink, já idoso, está atento ao que acontece em Niterói, única cidade com sucesso por não contribuir para com a poluição da Baía de Guanabara, onde funciona o Projeto Grael.

O prefeito Axel Grael há 40 aos criou o Movimento de Resistência Ecológica e revelou que o Projeto Grael já formou 27 mil novos velejadores.

Fica com a faixa

O presidente Bolsonaro voltou às parábolas ao proclamar que não passará a faixa presidencial caso as eleições “não sejam limpas”, isto é, sem a adoção da confirmação, em papel impresso, do voto eletrônico.

Esta hipótese já foi descartada pelo STF.

Ao dizer que com o voto impresso passaria a faixa a qualquer um eleito, deixou a interpretação de admitir a possibilidade de ser derrotado.

Jair Bolsonaro foi eleito deputado federal quatro vezes e presidente da República, e em nenhuma destas cinco vitórias disse ter havido fraude ou ser suspeito o voto eletrônico.

Brizola tinha razão

A única suspeição ocorreu 1982 quando não existiam as fake news e nem a computação eletrônica oficial.

Os mapas de votação eram produzidos manualmente, mas a totalização foi entregue à empresa privada ProConsult para finalizar o processo através de meios eletrônicos, também adotados pelo Serpro. A entidade pública, federal, agiu corretamente mas não tinha a função delegada pelo TRE-RJ.

Houve lentidão e Leonel Brizola, apontado nas pesquisa como capaz de derrotar Moreira Franco com uma diferença de 53 mil votos reagiu, gerando o “Caso ProConsult”.

O gaúcho conseguiu derrotar o piauiense Wellington Moreira Franco, genro de Amaral Peixoto, que foi eleito prefeito de Niterói e deputado federal pelo Estado do Rio.

Ganhando no lápis

O editor desta coluna, na altura dos seus 16 anos, foi à sede niteroiense do antigo PSD. Lá, Amaral Peixoto, sempre com voz baixa e calma, orientava seus aliados: “eleição se ganha no lápis”.

O rapazinho, aprendiz de repórter, entendeu haver inteligência ao se defender um suposto planejamento de ação organizada e legítima.

Matutou por entender que a primeira informação é apenas uma dica.

Tradução: os mapas de apuração nas seções eleitorais eram preenchidos manualmente, a lápis. Bastava uma borracha pra apagar votos de uns e usar o lápis para aumentar a votação do “cacique”.

Fraude no papel

O mesmo repórter vivenciou outras ações naqueles tempos em que os jornalistas tinham acesso pessoal aos centros de apuração.

Numa delas, em prédio na Avenida Amaral Peixoto, uma figura famosa perderia o mandato por 72 votos. Pouco tempo depois ele apareceu como eleito e ficou na suplência aquele que havia sido eleito.

Em outra, figura ligada ao Palácio Guanabara pretendeu transferir o final da apuração realizada no Canto do Rio FC para a cidade do Rio de Janeiro, em meio ao seu temor de que o filho não seria proclamado eleito vereador.

Igual situação ocorreu numa eleição municipal com apuração no Clube Português. Um “deseleito” não reclamou.

Tais fraudes eram comuns no Brasil, com destaque para o interior também afetado pelos “currais eleitorais”.