RJ: EM 24 HORAS, MAIS 295 ÓBITOS E 3 MIL NOVOS CASOS DE COVID-19 CONFIRMADOS

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que de quarta-feira (30) para quinta-feira (31) foram registrados 295 óbitos em decorrência da covid-19. Desde junho do ano passado, esse é o segundo maior número da pandemia. Além disso, 3.121 novos casos de pessoas infectadas foram detectados em todo o estado.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados 647.875 casos e 36.727 óbitos provocados pela doença. Entre os casos confirmados, 600.983 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 89,2%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 82,5%.

A capital lidera o número de infectados, com 226.669 casos. Em seguida, entre os municípios com maior número de

infectados, aparecem São Gonçalo (34.928), Niterói (31.201), Volta Redonda (22.118), Campos dos Goytacazes (19.865), Macaé (19.319), Belford Roxo (17.898), Duque de Caxias (17.034) e Nova Iguaçu (13.533). Entre o número de mortos, a liderança também é da capital, com 20.441 óbitos. Em seguida, entre os municípios com maior número de casos fatais, estão São Gonçalo (1.649), Niterói (1.280), Duque de Caxias (1.121), Nova Iguaçu (1.128), Campos dos Goytacazes (815), São João de Meriti (710) e Belford Roxo (453).