RJ-104: perseguição termina com suspeito baleado em São Gonçalo

Uma perseguição seguida de troca de tiros, na madrugada deste domingo (6), terminou com um suspeito baleado, na Rodovia RJ-104, altura de Guaxindiba, em São Gonçalo. Um segundo envolvido, apontado como comparsa do ferido, foi preso em flagrante.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe de operações realizava patrulhamento pela rodovia quando tentou abordar um Volkswagen Voyage de cor preta. O automóvel, que tinha três ocupantes, fugiu em alta velocidade, desobedecendo a ordem de parada.

Os agentes conseguiram montar um cerco tático na altura da Estrada de Guaxindiba. De acordo com os policiais, um dos ocupantes atacou a equipe a tiros. Os militares revidaram. Ainda segundo o batalhão, um dos suspeitos fugiu a pé durante o toroteio.

Ao se aproximarem do carro, os agentes encontraram um dos suspeitos, que tem 28 anos e passagens pela polícia por roubo e receptação, baleado na região do dorso. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro do Colubandê, também em São Gonçalo.

O outro ocupante, de 26 anos e com passagem pela polícia por ameaça, acabou preso em flagrante. Um simulacro de pistola foi encontrado dentro do carro. Os agentes afirmaram que o veículo está em situação regular. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região.