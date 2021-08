RJ-104: Motoristas e pedestres temem perigos ao longo da estrada

Na RJ-104, conhecida como Rodovia Amaral Peixoto, vários problemas atrapalham o trânsito dos motoristas e a circulação de pedestres. Faltam abrigos em pontos de ônibus, as passarelas não passam por manutenção e apresentam muitos problemas e não faltam buracos e desníveis durante os 25 quilômetros da via. Para piorar a situação as obras de construção do viaduto no Jardim Catarina, em São Gonçalo, atrapalham ainda mais e quem atravessa essa estrada precisa ter paciência para entender que as obras, na verdade, são para melhorias para os motoristas.

Na altura da passarela de Santa Bárbara a mureta de proteção está quebrada em vários pontos. A própria passagem está completamente enferrujada e a estrutura está toda cheia de pichações.







Já em Maria Paula a passarela está em péssimas condições. Além da estrutura metálica estar enferrujada a passagem tem guarda corpo quebrado e faltando, fiação de energia elétrica encostando no metal além da base estar completamente deteriorada após as chuvas ainda de 2010. Na época uma pequena reforma foi feita mas a situação não foi resolvida totalmente e a base está se degradando com a ação do tempo.



Na mesma região, na pista sentido São Gonçalo, muitos buracos atrapalham os motoristas. As grandes crateras são ocasionadas pelo excesso de veículos que passam e a falta de um reparo atrapalha também quem anda de ônibus. Na altura da instituição Adhonep um ponto de ônibus está completamente deteriorado. Com telha quebrada e estrutura em madeira sem firmeza. No viaduto de Alcântara os problemas não acabam. O mato é alto na divisa das pistas e também nos canteiros laterais.

Após as obras do novo viaduto, na altura do retorno de Guaxindiba o mato está alto e o asfalto estava sendo reparado na manhã da quinta-feira (19). Porém o asfalto da região é muito deteriorado. Já em Itaboraí, na altura do Trevo de Manilha a sinalização asfáltica também deixa muito a desejar. A antiga pintura da via, que delimitava as faixas de rolamento, foi gasta pelo atrito dos veículos e ação do tempo. Principalmente quem dirige a noite usa apenas o bom senso para conseguir trafegar em segurança. A pista não conta com a pintura no chão e com sinalizadores iluminados, como os conhecidos “olho de gato”.







POSICIONAMENTO DO DER

O DER-RJ informa que a responsabilidade de abrigos em pontos de ônibus é da Prefeitura Municipal. Com relação à manutenção das passarelas, está em andamento um projeto de recuperação das estruturas na RJ-104 nos seguintes Kms: 1.5 (Caramujo); 2.3 (Garagem 1001); 4.8 (Maria Paula) e 6.7 (Aloés). O orçamento já foi concluído e, em seguida, será feita uma licitação para executar a obra. A passarela do Alcântara, na altura do Km 12.5, está na fase de concorrência do processo licitatório.



O departamento já iniciou o processo de estudo orçamentário para licitação de restauração de passarelas nos seguintes trechos: ); Km 0 (Getulinho); Km 3 (Baldeador); Km 3.7 (Santa Bárbara); Km 7.1(Tribobó – Fiat); Km 9.5 (construção da ponte de pedestres sobre o Rio Alcântara); Km 9.8 (Casa Show – Colubandê); Km 10 (UPA Colubandê); Km 10.9 (Coelho); Km 14.1 (Laranjal); Km 16.4 (Vista Alegre); Km 17.8 (Marambaia) e Km 20.8 (Apolo).



Ainda de acordo com o departamento com relação à obra de construção do viaduto, faz-se necessária a interdição permanente da pista central na altura do Jardim Catarina. Reforçamos que, enquanto estes serviços estiverem sendo executados, não há viabilidade de trânsito na pista central naquele trecho, seja pela manhã ou à noite. As vias laterais seguem liberadas ao trânsito. A previsão de conclusão da obra do viaduto é dezembro de 2021.



O departamento também tem realizado vários serviços de conservação rotineira, incluindo manutenção do asfalto, limpeza, corte de vegetação, entre outros na estrada. Também está em andamento, a elaboração de projeto básico destinado à restauração e recuperação do pavimento na RJ-104, no trecho entre o Km 0 (Getulinho) e o Km 7.5 (viaduto de Tribobó). Após a conclusão do projeto será elaborada a licitação para obras de revitalização de pavimento da rodovia. Sobre a sinalização na estrada estão em andamento obras de revitalização entre o Viaduto de Tribobó e a Rodovia Niterói-Manilha (BR-101). São realizados serviços de pavimentação, drenagem, terraplenagem e sinalização. O trecho informado terá nova sinalização horizontal e vertical. A obra tem prazo previsto para conclusão em março de 2022.