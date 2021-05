Rita Lee é diagnosticada com tumor

Rita Lee, 73 anos, foi dignosticada com um tumor primário no pulmão. O anúncio foi feito pela equipe da cantora pelas redes sociais. De acordo com a publicação no Instagram da artista, ela fez um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, e após saírem os resultados, descobriu a doença. Rita Lee dará sequência ao tratamento de imuno e radioterapia nos próximos dias.

Em 2010 Rita retirou as mamas aconselhada por sua ginecologista. Ela não tinha nenhuma doença, mas como sua mãe morreu vítima do câncer de mama, achou melhor prevenir, já que tinha um risco alto de desenvolver a doença. “Prefiro ficar sem peitos e tranquila a ficar com eles e paranoica”, afirmou ela.