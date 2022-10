Risco de chuva com raios hoje em Niterói

Nesta sexta-feira (28), a passagem de uma frente fria pelo oceano vai influenciar nas condições de tempo.

A partir da tarde deve haver pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A máxima pode chegar aos 32 °C e a mínima aos 22 °C.

Segundo o portal Climatempo, o final de semana vai ser chuvoso. No sábado (29), períodos nublados com chuva a qualquer momento. As temperaturas variam entre 23 ºC e 34 °C.

O domingo de eleição vai ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 24 °C e 31 °C. Ao longo da semana que vem, a chuva não vai dar descanso aos niteroienses. A probabilidade é de 90 % durante o começo do mês de novembro.