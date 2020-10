Rioprevidência inicia essa semana reabertura gradual das agências

O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência, a partir do dia 15/10, quinta-feira, retornará o atendimento presencial na Agência Niterói para segurados agendados previamente pelo site da autarquia. Mais três agências serão abertas ainda esse mês: Centro (13/10), Agência DIP PMER (19/10) e Agência Bangu (19/10). Como forma de prevenção, a agência funcionará das 10h30min às 15h30min, e só será permitida a entrada para os que foram agendados de forma online, esses serão exclusivos para atendimento dos seguintes serviços:

– Concessão de Aposentadoria;

– Restabelecimento de Benefícios por falta de Recenseamento ou por falta de Recadastramento.

Para realizar o agendamento dos serviços de Concessão de Aposentadoria ou Restabelecimento de benefícios por falta de recenseamento ou de recadastramento podem acessar o link: https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Servicos/AgendamentoOnline/index.htm.

Em paralelo, o Rioprevidência está entrando em contato telefônico com os segurados que já solicitaram pela Internet o serviço de habilitação à pensão, para agendar o atendimento presencial e assim realizar a conferência de toda a documentação original pertinente, bem como para as assinaturas igualmente necessárias ao referido processo.

Informações importantes:

Caso o segurado agende um dos serviços disponibilizados (aposentadoria ou restabelecimento de benefícios), mas no momento do atendimento queira ser atendido para outro serviço, não será possível tal realização.

Todos os protocolos de segurança para combate ao Covid-19 serão realizados pelo Rioprevidência, como solicitar ao público externo a utilização de máscara própria, a aferição de temperatura corporal na entrada da Agência, evitar aglomerações no interior ou área externa da Agência Rioprevidência e sinalizar os assentos que devem ou não ser utilizados para garantir o distanciamento mínimo, dentre outros.

Saiba mais:

Diante da necessidade de proteger o público externo e servidores da pandemia do COVID-19, o Rioprevidência (www.rioprevidencia.rj.gov.br) disponibiliza todos os serviços online para aposentados e pensionistas, por meio do Fale Conosco, Chat on Line ou através da aba Serviços, entre eles: Consulta a Contracheque, Alteração Cadastral, Guia de Recolhimento do Estado, Informe de Rendimentos, Consulta a Processos, Declaração de PASEP, cancelamento de pensão, declaração de universitário, revisão de pensão, entre outros. Conheça os nossos serviços.