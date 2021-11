Rio teve outubro 70% mais chuvoso do que a média

Centro de Operações alerta que novembro continua com muita chuva

No mês de outubro, choveu no município do Rio de Janeiro 41% a mais do que no mesmo período do ano passado e 70,1% acima da média para o mês desde o início da medição, em 1997. De acordo com o Centro de Operações, o índice pluviométrico foi de 151,4 mm no mês passado, contra 107,7 mm em outubro de 2020. A média para o período é de 89 mm.

Os dados são do Sistema Alerta Rio, que registrou 26 dias com chuva em outubro deste ano, contra 17 dias no mesmo mês de 2020. O maior volume de precipitação foi registrado na estação do Alto da Boa Vista, com 310,2 mm. Segundo a meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, a atuação das áreas de instabilidade que provocou as chuvas durante o mês de outubro, devem permanecer em parte de novembro.

“Em novembro, as chuvas ocorrem normalmente pela atuação de frentes frias, ventos úmidos do oceano e, às vezes, pela ocorrência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)”, explica a meteorologista.

Segundo o Alerta Rio, em novembro costuma chover em pelo menos 11 dos 30 dias do mês. Ontem (1º), com chuva fraca a moderada ao longo do dia, o acumulado pluviométrico para o estado foi de 34,4 mm, o que corresponde a 27% da média histórica para o mês.

O feriado de Finados segue com tempo instável no Rio, devido ao transporte de umidade do oceano. A previsão do Alerta Rio é de céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento e ventos moderados a fortes, entre 18,5 km/h e 76 km/h. As temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 16°C e máxima de 25°C.

Para os próximos dias, a nebulosidade deve diminuir aos poucos e não há previsão de chuva até o próximo sábado (6).