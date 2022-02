Rio terá variada programação cultural no carnaval

Sem os clássicos blocos de rua, o Carnaval vai continuar diferente pelo segundo ano seguido. Mas, para quem não quer abrir mão da diversão, A TRIBUNA fez um roteiro para a folia que inclui shows e até mesmo passeio de barco.

No célebre Circo Voador, na Lapa, o ‘Desengaiola’ vai fazer uma grande festa com muito samba para comemorar os mais de 20 anos de samba, Lapa e amizade. Na sexta-feira (25), o grupo formado por Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques e Pedro Miranda lançam o ‘Desengaiola’, disco audiovisual da estreia do quarteto. O evento ainda deve contar com a participação de Pedro Luís.

No dia 2 de março, quarta-feira, o ‘Bloco do Me Enterra’ vai oferecer um grande baile de carnaval. Eles estão há mais de 18 anos unidos no dia de cinzas na folia carioca. A Santa Teresa Brass Band, Bloco Sofridão e DJ Barcam se juntam para animar ainda mais a festa.

Já a Fundição Progresso, bem perto do Circo Voador, também está com uma programação imperdível. Nesta sexta-feira (25), a cantora Teresa Cristina, que ganhou o apelido de “Rainha das Lives” em 2020 pelo grande sucesso de suas apresentações virtuais na pandemia, apresenta o Bloco Recreativo Enredo Carioca (BREC).

A proposta da cantora é apresentar os sambas enredos históricos para mostrar para as novas gerações. O BREC é um convite para o folião reviver a alegria dos carnavais que eternizaram os sambas que compõem o repertório. Além disso, é um antigo sonho de Teresa Cristina que começou bem antes da sua estreia no bloco do Boitatá.

“Sempre me encantei com sambas enredos e percebi que temos um acervo de maravilhas que não podem cair no esquecimento. São Sambas históricos que já nos deram muitas alegrias”, conta Teresa Cristina.

FESTA AXÉ

A ‘Festa Axé’, criada em 2018 no Rio de Janeiro, irá comandar a pista. A festa traz para a Fundição os embalos do axé music e do clima de carnaval, com muita purpurina e alto astral. Axé irá abrir e fechar os ensaios do BREC e animar a pista.

No sábado (26), vai rolar o ‘Bloco do Amor’, com o MC Poze do Rodo, a Bateria da Mangueira entre outras atrações. Já na segunda-feira (28), a Fundição Progresso recebe o Chá da Pabllo (Vittar); uma grande festa pop com dois palcos, DJs de música pop e tribal, personagens, decorações exclusivas e mais surpresas.

Na terça-feira (1), a cantora Maria Rita leva para o Palco da Fundição o show “Samba da Maria”, projeto que roda o Brasil apresentando um repertório de samba que vai dos clássicos às canções da própria cantora. O show faz uma ode ao samba e à música brasileira. A noite também contará com a bateria completa do Bangalafumenga.

No Vivo Rio, o sambista Paulinho da Viola vai se apresentar no sábado (26), com o show “Sempre se pode sonhar” que promete reflexão e leituras sobre tudo o que o cantor e compositor vive e testemunha. São mensagens sobre a esperança.

O Diogo Nogueira e o Cordão da Bola Preta vão fazer o Baile de Carnaval do Clube do Samba. No domingo (27), a varanda do Vivo Rio vai reunir artistas da nova geração e nomes consagrados do samba e da música brasileira como convidados especiais.

Em Jurujuba, a diversão está garantida em alto-mar. O guia turístico Alex Figueiredo conta que teve uma boa adesão para o passeio de escuna que ele oferece e espera que o sol atraia ainda mais pessoas.

“O tour panorâmico será na Baía de Guanabara e começa logo pela manhã com a vista tanto para Niterói quanto para o Rio de Janeiro. O público pode contemplar e até mergulhar, se preferir, enquanto escutam velhas marchinhas de carnaval à bordo.”, comenta o guia.

O embarque será em Niterói, com saída do cais de Jurujuba. O passeio passa pelas praias de São Francisco, Icaraí, Ilha da Boa Viagem e Forte do Gragoatá.

Já no Rio de Janeiro, a embarcação deve percorrer a Orla Conde com o Museu do Amanhã, Roda Gigante, AquaRio e Centro do Rio, Escola Naval (Ilha Villegaignon), Aeroporto Santos Dumont, Aterro do Flamengo e Enseada de Botafogo, além de Urca e o Pão de Açúcar.

Quem quiser dar um mergulho vai poder nadar nas praias de Adão e Eva e do Curvo em Niterói. Se as condições do mar permitirem, o mergulho será na Praia Vermelha e praia do Morcego. O tour terá aproximadamente 4 horas.

Isis Chaby