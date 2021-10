Rio terá público presente em evento-teste

Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro abre o mês de outubro de 2021 com o maior festival de música do ano. O Rock Brasil começa no dia 6 deste mês e celebra os 40 anos do gênero brasileiro dos anos 1980. O Festival é multidisciplinar e promete trazer cultura, arte e muita música através de shows, pocket-shows, exposições, palestras, peças de teatro e cinema.

Ainda, a Mostra Betty Faria – 80 anos apresenta 11 longas-metragens, além dos títulos virtuais, em diferentes momentos da carreira de uma das atrizes mais respeitadas do Brasil. O evento começa no dia 12, feriado nacional.

O CCBB também inaugura a instalação Apartamento S, da paulistana Marina Saleme. Entre 1500 desenhos e pinturas recentes e inéditas, o conjunto das obras refletem temas como espera, solidão e separação. Temas cotidianos e comuns em tempos pandêmicos.

A programação do Dia das Crianças vem recheada de encontros online e presenciais. O tradicional lanche para as crianças, foto instantânea, contação de história, oficina de jardinagem, além das ações do CCBB Educativo, teatro e encontro virtual com os personagens da Turma da Mônica.

Para o mês das crianças, o CCBB em casa apresenta Os Pequenos Mundos. Com estreia no primeiro dia do mês e em formato 100% online, a peça é um convite, que inclui todas as idades, para viver uma aventura em mundos encantados criados por caixas de papelão.

O Pescador e a Estrela retorno ao palco do CCBB. O espetáculo conta a história de Fabiandro, um menino que redescobre o poder de enxergar o invisível ao se imaginar como herói em uma aventura que não se pode ver, mas sentir.

Ainda neste mês de outubro acontece também a segunda edição do Clube de Leitura, que recebe as obras do autor português Eça de Queiroz.

Seguem na programação a continuação das exposições Nise da Silveira – A revolução pelo afeto, Brasilidade – Pós-modernismo, a peça de teatro A Valsa de Lili e o Festival Assim vivemos.

O CCBB-Rio funciona de quarta a segunda (fecha terça), das 9h às 19h aos domingos, segundas e quartas e das 9h às 20h às quintas, sextas e sábados. A entrada do público é permitida apenas com agendamento online (eventim.com.br), o que possibilita manter um controle rígido da quantidade de pessoas no prédio. Ainda conta com fluxo único de circulação, medição de temperatura, uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel e sinalizadores no piso para o distanciamento. Nos teatros e cinemas a capacidade está reduzida para 40%. Tudo para garantir aos visitantes segurança e conforto.

Em atenção ao decreto nº 49335, o acesso ao CCBB só será permitido ao público que apresentar na entrada da Instituição a comprovação da vacinação contra a COVID-19.

*Excepcionalmente, o CCBB abrirá na terça, dia 12.10 e fechará no dia 13.10, quarta-feira.

Rock Brasil

CCBB e Praça da Pira Olímpica (Centro)

Quarta a segunda – 09h às 21h

06/10 a 01/11

O Rock Brasil 40 Anos, maior festival de música do ano vai acontecer entre 6 de outubro e 1º de novembro, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro e arredores, trazendo uma programação completa regada a muita música e arte para homenagear a história do rock nacional. O festival contará com diversas atrações, algumas gratuitas, como pocket-shows, musicais, documentários, exposições de arte e foto, palestras, além de grandes apresentações, nos fins de semana, com os principais nomes do rock brasileiro.

No teatro serão apresentados os espetáculos: Cazas de Cazuza, Cássia Eller – O Musical, Renato Russo – O Musical e Cabeça, Um Documentário Cênico (baseado na história dos Titãs). Todos os ingressos teatrais por R$30 (inteira) e R$15 (meia).

Além da performance multimídia a cargo de Batman Zavareze, um vasto acervo fotográfico e temático dos artistas José Carratu, Luiz Stein e Cristina Granato integram a faceta visual do Festival. A exposição gratuita acontece aos domingos, segundas e quartas das 9h às 19h e as quintas, sextas e sábados das 9h às 20h.

Os pocket-shows apresentam os principais nomes da década homenageada e estarão presentes em shows intimistas, relembrando grandes sucessos.

O Festival também recebe o jornalista Nelson Mota para memoráveis conversas sobre o Rock Brasil, a mais perfeita trilha sonora dos anos 1980, nas quartas-feiras, às 19h. Durante a semana de aniversário do CCBB, excepcionalmente, as sessões acontecem em 12/10 (terça) ao invés de quarta.

Os shows na Praça da Pira Olímpica, no Centro terão a presença de: Hanoi Hanoi e Fernanda Abreu (participação especial de Fausto Fawcett), Leoni e Leo Jaime, Frejat e Paulinho Moska, Ira e Barão Vermelho, Dinho Ouro Preto e Kiko Zambianchi, Plebe Rude e Camisa Vênus, João Penca e Paulo Ricardo, Nenhum de Nós e Biquini Cavadão, Flausino & Sideral + Bebel Gilberto e Marina Lima. Esta programação conta com transmissão online e ao vivo, direto da Praça da Pira, pelo canal oficial do Banco do Brasil no Youtube. Confira os detalhes no site: www.ccbb.com.br

Para eventos no CCBB, retire seu ingresso , pelo site eventim.com.br. Para os shows que acontecem na Praça da Pira Olímpica, a retirada é no site www.ingressocerto.com.

Dia das Crianças

Ao longo do feriado, de 9 a 12 de outubro, o CCBB realiza programação especial voltada para as crianças.

OFICINA DE ARTES – Identidade (Lugar de criação)

Dia 09/10 (sábado) às 15h

Exercícios de experimentação de materiais, sons e movimentos em processos artísticos voltados à criação de imagens. Quando pensamos na nossa identidade enquanto brasileiros, quais elementos conseguimos identificar? Que objetos, lugares, gírias, comidas, sotaques fazem parte de quem somos? Nesta atividade vamos investigar juntos o que carregamos de outras gerações e transformamos na nossa.

Duração: 60 minutos.

Classificação indicativa: Livre – recomendado para pessoas acima de 3 anos

Retire seu ingresso, gratuitamente, pelo site eventim.com.br

OFICINA DE HISTÓRIAS – COBRA CANOA (Lugar de criação)

Dia 10/10 (domingo) e 11/10 (segunda-feira) às 15h

Que histórias conhecemos de nossos ancestrais? Como eles nos contam sobre nossa identidade e cultura? Em uma viagem subaquática por rios amazonenses, os ancestrais tukanos adquirem poderes e conhecimentos que compõem a cultura deste povo até hoje. Nesta atividade, vamos criar diferentes narrativas sobre presente, passado e futuro a partir da história da cobra-canoa, elemento cultural da família tukano.

Duração: 60 minutos.

Classificação indicativa: Livre – recomendado para pessoas acima de 3 anos

Retire seu ingresso, gratuitamente, pelo site eventim.com.br

As histórias das histórias da Turma da Mônica

Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão formam um dos quartetos mais conhecidos do Brasil. Os personagens criados pelo cartunista Mauricio de Sousa saltaram das páginas dos quadrinhos para o cinema, musicais e espetáculos teatrais.

Bastidores dessa história de mais de 60 anos serão revelados por Mauro Sousa, filho do cartunista e diretor da Mauricio de Sousa Produções, em palestra marcada para 12/10, às 17h, com transmissão pelo canal de YouTube do BB. O encontro funcionará como um bate-papo descontraído, lúdico e educativo, no qual o convidado mostra como a imaginação e a criatividade fazem a diferença em qualquer ocasião e momento da vida.

CCBB Educativo

Dia 12/10 (terça-feira) às 10h

Nesta data especial, vamos celebrar as culturas de infância em um encontro onde as crianças e adultos participantes, mediados pelos educadores do programa, poderão partilhar histórias, cantigas e brincadeiras de diferentes épocas.

Classificação indicativa: Livre – recomendado para pessoas acima de 3 anos

Retire seu ingresso, gratuitamente, pelo site eventim.com.br

Inscrições: www.ccbbeducativo.com.br

JOGOS DE ARTE – EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Dia 12/10 (terça-feira) às 15h

Venha visitar o Lab do Espaço Conceito localizado no CCBB Rio de Janeiro, para brincar e aprender com o jogo Educação Financeira, criado em parceria com o coletivo às margens. O jogo traz informações sobre a história do dinheiro, o sistema financeiro brasileiro, a economia solidária, a lógica atual de consumo, dentre outros. Uma experiência lúdica sobre os modos de nos relacionarmos com o dinheiro, com a cidade e com as outras pessoas na sociedade. Vamos jogar?

Os Pequenos Mundos – Programação Digital

01/10 a 21/11

Quintas-feiras às 10h e sextas-feiras às 15h.

Sábados e domingos, às 15h e 17h.

No mês da criança, o grupo catarinense Eranos Círculo de Arte faz a estreia nacional da peça teatral infantil Os Pequenos Mundos. O espetáculo chega ao CCBB em formato totalmente digital. Em Os Pequenos Mundos, as crianças são levadas a uma aventura por mundos de fantasia feitos de caixas de papelão. A narrativa é conduzida por bonecos de teatro de animação e propõe uma experiência teatral interativa, valorizando o protagonismo da criança.

Classificação indicativa: livre

Retire seu ingresso, gratuitamente, pelo site eventim.com.br

O PESCADOR E A ESTRELA – TEATRO

Teatro II

09/10 a 31/10

Sábado e domingo às 16h.

Morador da cidade fictícia de Aurélia, o jovem Fabiandro é apaixonado por uma estrela, sem nunca tê-la visto. Juntos, eles cantam, dançam e se divertem todas as noites. Um dia, porém, a estrela desaparece. Decidido a trazer a sua amada de volta, ele parte em uma jornada rumo ao céu, sem saber que, logo atrás, está o ganancioso casal Prattes Prattes, que planeja roubar a estrela e vende-la para mudar de vida.

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 7 anos

Ingresso: R$ 30

Retire seu ingresso pelo site eventim.com.br

Exposição

Nise da Silveira – A Revolução pelo Afeto

2º andar

Quarta a segunda – 09h às 21h

Até dia 15/11

A exposição valoriza a dimensão vanguardista e criativa de uma das maiores cientistas do Brasil, reconhecida internacionalmente. O projeto reúne cerca de 90 obras de clientes do Museu de Imagens do Inconsciente como Carlos Pertuis, Adelina Gomes e Fernando Diniz.

Curadoria: Estúdio M’Baraká

Classificação indicativa: Livre

Retire seu ingresso, gratuitamente, pelo site eventim.com.br

Brasilidade pós-modernismo

Térreo e 1º andar

Quarta a segunda – 09h às 21h

Até dia 22/11

A exposição celebra o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 através dessa mostra com 51 artistas de diversas gerações, etnias e precedências geográficas. O projeto busca apresentar um olhar focado na atualidade em seis núcleos que abordam temas relevantes sobre Brasilidade como Liberdade, Identidade, Natureza, Futuro, Estética e Poesia.

Curadoria: Tereza de Arruda.

Classificação indicativa: Livre

Retire seu ingresso, gratuitamente, pelo site eventim.com.br

Apartamento S

Sala B – 2º andar

06/10 a 12/12

Quarta a segunda – 09h às 21h

O CCBB inaugura neste mês a exposição Apartamento S, da artista paulistana Marina Saleme. Com cerca de 1500 obras entre desenhos e pinturas, os desenhos ocupam do chão ao teto da sala B e formam uma imagem monumental e, ao mesmo tempo, fragmentada acerca da espera, da solidão e da separação. Temas tão atuais em períodos pandêmicos.

Classificação indicativa: livre

Retire seu ingresso, gratuitamente, pelo site eventim.com.br

Teatro

A valsa de Lili

Teatro III

Até 03/10

Quinta a sábado às 19h

Domingo às 18h

Lili é uma pessoa extraordinária e única, e, ao mesmo tempo, é uma mulher com questões iguais às de qualquer outro ser humano: o amor, a perspectiva do envelhecimento e da morte, os limites sociais e físicos e a luta pela sobrevivência. A única coisa que a distingue é que só consegue mexer os músculos do pescoço e da cabeça. Inspirado no livro “Pulmão de Aço”, de Eliana Zagui com direção de Débora Dubois.

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: 14 anos+

Ingresso: R$ 30

Retire seu ingresso pelo site eventim.com.br

Cinema

MOSTRA BETTY FARIA – PRESENCIAL E ONLINE

Cinema I

12/10 a 01/11

Quarta a segunda – 09h às 21h (estreia no dia 12/10 – terça-feira)

Com programação 100% gratuita e híbrida, a Mostra Betty Faria – 80 anos apresenta 11 longas-metragens no CCBB e dois títulos online. O projeto patrocinado pelo BB, por meio da Lei Federal de incentivo à cultura propõe a valorização e celebração do cinema brasileiro.

Curadoria: Leandro Pardi.

Retire seu ingresso, gratuitamente, pelo site eventim.com.br

FESTIVAL ASSIM VIVEMOS 10ª EDIÇÃO – PRESENCIAL E ONLINE

Cinema I

Até 11/10

Quarta a segunda – 09h às 21h

O festival chega a 10ª edição aqui no CCBB e reúne produções audiovisuais nacionais e internacionais que tratam da temática sobre a deficiência na ótica da inclusão e autonomia. São exibidos filmes que constroem um conjunto de experiências positivas de vários lugares do mundo. Além do presencial, o festival apresenta programação virtual com exibição de filmes e debates.

Curadoria: Lara Pozzobon e Gustavo Acioli.

Confira a classificação indicativa dos filmes no site www.assimvivemos.com.br

Retire seu ingresso, gratuitamente, pelo site eventim.com.br

PROGRAMAÇÃO DIGITAL

Clube de Leitura

O Clube da Leitura é um projeto de leitura coletivo que terá um encontro na última quarta-feira de cada mês para debate de ideias relacionadas as obras literárias. O evento acontece das 18h às 20h, e será transmitido no Youtube do Banco do Brasil diretamente do salão de leitura da Biblioteca do CCBB RJ. O tema deste mês homenageia as obras do autor português Eça de Queiroz. A seleção do livro foi realizada por votação do Twitter do CCBB RJ (@CCBB_RJ) entre os dias 29 e 30 de setembro. O debate deste mês ocorre dia 27 de outubro.

Galeria de Valores

Museu Banco do Brasil – 09 às 21h

Quarta a segunda

Exposição de longa duração que apresenta a trajetória da moeda no Brasil e no mundo, com cerca de 2 mil peças do acervo numismático do Banco do Brasil. Venha conhecer materiais curiosos que já foram ou continuam sendo usados como dinheiro.

Curadoria: Denise Mattar

O Banco do Brasil e sua história

Museu Banco do Brasil – 09h às 21h

Quarta a segunda

Exposição de longa duração que apresenta os 210 anos do Banco do Brasil e sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade e do país. As quatro salas mostram a linha do tempo de 1808 até os dias atuais, destacando os acervos museológico e arquivístico do Banco do Brasil. Outros três ambientes apresentam a sala do secretário, a sala do presidente e a biblioteca, utilizadas pela Direção Geral do Banco do Brasil até a transferência da Capital do Rio para Brasília, em 1960.

Curadoria: M’Baraká e CCBB Rio

Arquivo Histórico

6º andar – 10h às 19h

Segunda, quarta, quinta e sexta

Acervos arquivístico e audiovisual do Banco do Brasil e da Memória CCBB para pesquisa e consulta dos estudantes e público em geral. Atendimento com agendamento telefônico prévio no 3808-2353.

CCBB EDUCATIVO (Presencial e online)

1º andar

Quarta a segunda – 09h às 21h

O programa Arte & Educação desenvolve ações que estimulam experiência, criação, investigação e reflexão para todos os públicos, garantindo acesso amplo e inclusivo ao patrimônio e sua diversidade. Neste momento, em que protocolos especiais de visita e permanência se fazem necessários para segurança frente ao COVID 19, as atividades presenciais têm número de participantes reduzidos e regras para agendamento e participação de acordo com as orientações governamentais locais.

Os agendamentos para grupos, escolas, instituições e pessoas com deficiência são realizados pelo e-mail: agendamentorj@ccbbeducativo.com. Mais informações: contatorj@ccbbeducativo.com e a programação completa: cbbeducativo.com.