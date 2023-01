Rio terá 40 graus e Paes vai punir ônibus com ar desligado

O Alerta Rio informou hoje (16) que a temperatura vai chegar a 40 graus no Rio, mas uma chuva vai cair no final da tarde. A sensação térmica deverá passar dos 50 graus.

Ventos fracos a moderados. Mínima de 22°C e máxima de 40°C.

Ontem a noite, ao mostrar uma notícia de jornal informando que a sensação térmica chegou a incríveis 54 graus, em Irajá*, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, brincou no seu Instagram: “não me pediram? Agora aguenta!”.

Mas diante das denúncias de cidadãos, no próprio Instagram, de que ônibus estão circulando com o ar condicionado desligado, o prefeito perdeu o bom humor e anunciou que os veículos que estiverem com o ar desligado não vão receber o subsídio reajustado a ser pago pela prefeitura.

Como se sabe, barulho, fumaça e excesso de calor são extremamente danosos a saúde, e debaixo do sol a sensação térmica passa dos 60 graus.

As empresas de carros por aplicativo não fazem mais nenhuma restrição ao uso de ar condicionado. O usuário pode denunciar carros que não ligam o equipamento alegando que não podem por causa da pandemia. Basta dar a nota mínima depois da corrida e explicar porque no espaço para justificativa.

*Leia – https://www.atribunarj.com.br/rio-registra-54-graus-de-sensacao-termica-neste-domingo/