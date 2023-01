Rio tem taxa de 62% de ocupação hoteleira para o carnaval, diz sindicato

A primeira prévia de ocupação hoteleira para o Carnaval na cidade do Rio de Janeiro é otimista. O Sindicato dos Meios de Hospedagem da Cidade do Rio de Janeiro (HotéisRIO) divulgou que a rede hoteleira do município do Rio de Janeiro registra uma média de 62,83% dos quartos reservados para o período de 18 a 21 de fevereiro.



As regiões do Leme/ Copacabana, com 74,70% lideram, seguidas por Ipanema/ Leblon (71,29%). Em terceiro aparecem Barra da Tijuca/ São Conrado (59,53%), seguidos de Flamengo/ Botafogo (55,66%) e Centro (47,57%).





O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, está otimista em relação ao feriado de Carnaval. “A expectativa é de que a ocupação no feriado momesco chegue a mais de 90%, pois ainda há muitas reservas chegando. No momento, os hotéis da Zona Sul do Rio concentram as maiores demandas. Vários dos empreendimentos de categorias superiores já estão com 100% de ocupação, mas a média geral na cidade está na casa dos 63% e crescendo. Como aconteceu no Réveillon 2022/2023, o percentual de estrangeiros apresenta aumento e deve ficar em torno dos 35%, contra 65% de turistas nacionais, com destaque para argentinos, chilenos, norte-americanos, ingleses e franceses”., assegurou.

Em 2022, nesta mesma época de feriado, a rede registrou média de 82,16%. Na época dos desfiles, em abril, o número chegou a 85%.