Rio tem queda de mais de 60% nos óbitos pela Covid-19

O Mapa de Risco da Covid-19, divulgado na sexta-feira (19) mostra a queda de 61% no número de óbitos e de 38% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocados pela doença. É o melhor cenário desde o início da série histórica da pandemia, em julho do ano passado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), é a 12ª semana consecutiva com classificação geral do estado em bandeira amarela, de risco baixo para transmissão da covid-19.

A análise compara as semanas epidemiológicas 44 (de 31 de outubro a 6 de novembro) e 41 (de 17 a 23 de outubro).

A Região Metropolitana I, que abrange a capital e os municípios da Baixada Fluminense, segue em risco muito baixo de transmissão pela quarta semana consecutiva. O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe disse que a última edição do boletim indica, mais uma vez, a consolidação na queda dos indicadores epidemiológicos e, principalmente, nos assistenciais da covid-19. “Voltamos ao melhor patamar desde o início da divulgação do mapa, mas, apesar da evolução, é preciso que a população retorne aos postos para receber a segunda dose, a dose de reforço ou adicional”, afirmou.

A secretaria informou ainda que com o avanço da campanha de imunização e a diminuição de transmissão da doença, a taxa de ocupação segue em queda sustentável. A de unidade de terapia intensiva (UTI) está em 28%, e a de enfermaria, em 17%. Todas as regiões de saúde apresentaram taxas inferiores a 50%. Por isso, leitos que antes eram apenas destinados ao tratamento de pacientes com covid-19 foram revertidos para outras especialidades.

No estudo da secretaria, cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).