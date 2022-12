Rio tem quase 93% dos hotéis ocupados para o Réveillon

Nesta quarta-feira (28), foi divulgado o quarto balanço relacionado ao Réveillon na Cidade Maravilhosa. Neste estudo, realizado pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (Hotéis Rio), a três dias da virada de ano, a rede hoteleira carioca tem uma ocupação de 92,51% para o período entre 30 de dezembro e 1º de janeiro.

Em relação ao balanço anterior, realizado na sexta-feira (23), os números apontavam um índice de 89,61%. Agora, a expectativa é de que, nos próximos dias, sejam atingidos quase 100% de ocupação.

Ipanema e Leblon lidarem o ranking dos bairros mais procurados, onde os hotéis contabilizam 96,98% das reservas confirmadas. Na sequência figuram Flamengo e Botafogo (96,50%), Leme e Copacabana (95,84%), Barra da Tijuca e São Conrado (93,19%) e Centro (82,76%).

O presidente do Hotéis Rio, Alfredo Lopes, emitiu comunicado sobre os turistas estrangeiros, principalmente norte-americanos e europeus. “Foi uma surpresa agradável. Observamos que 25% dos visitantes são estrangeiros. No ano passado, eram só 10%. Isso é muito expressivo, voltamos a níveis pré-pandemia”, afirmou.

Suspensos nos últimos dois anos por causa da crise sanitária envolvendo a Covid-19, o Réveillon deste ano marca a retomada dos shows nas praias da cidade. Em Copacabana, serão dois palcos por onde vão se apresentar os cantores Iza, Alexandre Pires, Zeca Pagodinho, Martinália e Preta Gil, entre outros artistas.

A pandemia de Covid-19 afetou significativamente a ocupação da rede hoteleira do Rio de Janeiro no Réveillon de 2020, quando a taxa média de ocupação ficou em 57%. Já no ano seguinte, embora os shows continuassem suspensos, foi possível voltar a acompanhar a tradicional queima de fogos em diferentes praias. A cidade voltou a receber um alto volume de turistas: a quatro dias do Réveillon, 92,1% das reservas estavam confirmadas.

Arraial do Cabo

Um levantamento do Hotéis Rio – em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih-RJ), indicou que entre os 14 municípios pesquisados, Arraial do Cabo foi o destino mais procurado.

O estudo incluiu ainda Angra dos Reis, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Itatiaia, Macaé, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Paraty, Petrópolis, Rio das Ostras, Teresópolis, Valença e Vassouras.

Em nenhum destino, a rede hoteleira registra menos de 85% de ocupação.