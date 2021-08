Rio tem mais de 150% de aumento nos casos de Covid

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a cidade do Rio aumentou o número de casos confirmados pelo 31º consecutivo. No dia 8 de julho, a cidade registrou uma média móvel de 634 casos, enquanto no último domingo (8) o mesmo índice subiu para 1.593 pacientes infectados. Ou seja, aumentou 151%. O número de mortes se manteve estável, pulando de 44 a 46 óbitos em média no período.

No entanto, as vagas para atendimento médico por covid-19 na capital fluminense seguem abaixo da capacidade total. O registro no Censo Hospitalar indicava a oferta de 138 leitos livres. Desta quantidade, 84 estão cedidos e 53 reservados, apenas um leito estava totalmente disponível nesta segunda.



Os números da pandemia preocupam e a cidade tem 88% dos leitos operacionais ocupados. Se considerada a quantidade total de leitos a ser disponibilizados, a taxa de atendimento no Rio seria de 63%. O censo mostra que o Rio tem 525 vagas indisponíveis; 178 nas UTIs e 327 em enfermarias. Conforme os dados, 1060 pacientes que estão em atendimento nesta segunda, 682 internados em leitos de UTI e outros 353 em enfermarias. Ainda segundo o Censo Hospitalar, 18 crianças estão em unidades pediátricas com síndromes gripais e outras 12 estão em leitos de UTI.







Rede particular também identificou aumento



O médico e diretor da Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (AHERJ), Graccho Alvim, afirmou que ainda não há um congestionamento de atendimentos na rede particular, mas que houve aumento no registro de atendimentos pela covid-19. Ele explicou que as unidades estavam diminuindo o número de leitos e que foi percebido uma mudança considerável no padrão de procura na última semana.



Entre o perfil dos pacientes internados, segundo Graccho, a maior parte é de idosos que não quiseram se vacinar ou de mais jovens ainda não vacinados. Em seguida, pessoas que se imunizaram apenas com uma dose e por último idosos com comorbidade que completaram o esquema vacinal há mais de seis meses. Por fim, o médico explicou que a ocupação na rede particular ainda segue controlada.



“A gente chegou em alguns lugares com ocupação de 32% de leitos de CTI covid-19, então temos uma capacidade grande ainda. Quando falamos de municípios como Niterói e São Gonçalo, são municípios que estão muito bem na questão da ocupação. Acho que por enquanto a Rede Privada não está congestionada, notamos um aumento na internação mas nada que seja preocupante”, disse.