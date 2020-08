Rio tem histórico de governadores presos

O afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na sexta-feira (28), vem se tornando uma constante de quem já ocupou o Palácio Guanabara na história recente do Estado. O afastamento de Witzel foi determinado pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Wilson Witzel é o sexto governador do Rio investigado por corrupção. Em apenas quaro anos, todos cinco ex-governadores vivos e que foram eleitos já foram presos. Apenas Nilo Batista, que era vice de Leonel Brizola; e Benedita da Silva, vice de Anthony Garotinho; não foram afastados quando assumiram os cargos após as saídas dos respectivos governadores.

Dos ex-governadores que já foram presos, apenas Sérgio Cabral foi condenado e está preso em Bangu 8. Recorrem em liberdade Moreira Franco, Luiz Fernando Pezão, Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho.