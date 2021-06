Rio tem crescimento de 34% na média móvel de mortes por Covid

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o estado do Rio de Janeiro registrou, neste sábado (12), 289 mortes por Covid. O número faz a média móvel chegar 203 óbitos por dia, o que significa um aumento de 34% . Já a média móvel de casos chegou a 3.124, apresentando uma queda de 6%.

A última vez que um dia teve alta na média de mortes foi em 21 de abril. Na ocasião, o estado do Rio de Janeiro chegou a 288 mortes. Com isso, o estado registra, ao todo, 905.229 casos confirmados, com 52.927 mortes confirmadas.