Rio registra mais de 100 casos suspeitos de coronavírus em apenas uma semana

O número de casos suspeitos de infecção pelo coronavírus no Rio de Janeiro subiu para 112 na tarde desta sexta-feira (6), contra 79 na manhã do dia anterior, segundo divulgou a Secretaria de Estado de Saúde (SES), ou seja, o estado registrou 33 novos casos num único dia. Na Região Metropolinata, que tinha 18 casos voltou a ganhar mais três e agora tem 21 casos. O cidade com maior número de suspeitos de coronavírus, após a capital, é Niterói, com mais de 500 mil habitantes, com 15 casos. Já São Gonçalo, teve a redução de um caso e agora tem dois ao contrário de Maricá, que segue três e Itaboraí que continua com um.

No último boletim sobre o coronavírus a SES informou que, até esta sexta-feira (06), há um caso confirmado de infecção pelo Novo Coronavírus (Covid-19) no município de Barra Mansa, que também conta com seis casos suspeitos. Os locais de residências dos pacientes que estão sendo monitorados são: Rio de Janeiro (52), Angra dos Reis (3), Petrópolis (3), Duque de Caxias (2), Mendes (2), Volta Redonda (2), Barra do Piraí (1), Belford Roxo (1), Macaé (1), Nova Friburgo (1), Nova Iguaçu (1), Pinheiral (1), Resende (1), Rio das Flores (1), Teresópolis (1) e Valença (1). Há ainda dez (10) casos de pacientes que residem no exterior e em outro estado brasileiro, além de outro (1) suspeito com local de residência em investigação.

Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) chegou a 13 no país. Há ainda 768 casos suspeitos e outros 189 foram descartados pelas autoridades de saúde. O boletim foi divulgado pelo Ministério da Saúde hoje (6), em Brasília. O resultado marca um aumento e cinco pacientes infectados pelo vírus desde o último balanço, divulgado na quinta-feira (5).

Um dos novos casos foi registrado na Bahia. Uma mulher de 34 anos, residente da cidade de Lauro de Freitas, que teve o diagnóstico depois de viagem pela Itália, onde passou pelas cidades de Milão e Roma. Embora esteja assintomática, ela se encontra isolada em casa, sob observação das autoridades de saúde.

Os outros quatro novos casos foram identificados em São Paulo, totalizando dez pacientes com o vírus no estado. Completam a lista um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. No Distrito Federal um teste acusou a infecção, mas a secretaria de saúde ainda aguarda a contraprova.