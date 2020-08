Rio registra apenas 28 mortes em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 28 mortes por Covid-19 e 1166 novos infectados em 24 horas, desde domingo (09). De acordo com os números da Secretaria de Estado de Saúde, até ontem, havia 181.107 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus e 14.133 óbitos no estado, desde o início da pandemia. Há ainda 997 óbitos em investigação. Entre os casos confirmados, 161.329 pacientes se recuperaram da doença. Em todo o estado, 28.909 pessoas estão internadas por Covid-19, sendo que 11.494 em UTI.

A capital fluminense vem liderando o número de casos confirmados da doença, com 74.674 infectados. Em seguida vêm São Gonçalo (10.616), Niterói com (9.188); Duque de Caxias (6.599); Macaé (6.219); Nova Iguaçu (4.461); Angra dos Reis (4.114); Volta Redonda (4.090); Itaboraí (3.509); Belford Roxo (3.476); Campos dos Goytacazes (3.302); Teresópolis (2.941); Magé (2.613); São João de Meriti (2.511); Maricá (2.410); Queimados (2.073); Itaperuna (2.043); Itaguaí (1.935) e Cabo Frio com 1.661 infectados, entre as 92 cidades do Rio com maior número de pessoas com covid-19.

Do total de 14.108 mortes pela doença no estado, o município do Rio de Janeiro lidera com 8.622 óbitos. São Gonçalo, o segundo colégio eleitoral do estado atrás apenas da capital, tem 616 mortes. Depois vêm, pela ordem, Duque de Caxias (593); Nova Iguaçu (456); São João de Meriti (335); Niterói (320); Campos dos Goytacazes (228); Belford Roxo (223); Itaboraí (177); Magé (166); Petrópolis (147); Volta Redonda (145); Mesquita (144); Nilópolis (132); Angra dos Reis (124); Macaé (121); Itaguaí (97); Teresópolis (94); Cabo Frio (89) e Maricá (87).