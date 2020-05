Rio registra 858 mortes e 9.539 casos do novo coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou, na tarde de ontem, os novos números sobre o coronavírus no Estado do Rio. São 858 mortes e 9.539 casos de covid-19 confirmados. De quarta para quinta, foram 49 novos óbitos provocados pela doença e mais 548 infectados. Há ainda 294 óbitos em investigação e 146 foram descartados.

Já a SES confirmou ontem mais 60 óbitos por coronavírus no estado. As 854 vítimas foram registradas nos seguintes municípios: Rio de Janeiro – 535; Duque de Caxias – 70; Nova Iguaçu – 35; Niterói – 25; São Gonçalo – 26 (atualizado prefeitura); São João de Meriti – 17; Mesquita – 13;

Volta Redonda – 11; Belford Roxo – 10; Itaboraí – 9; Macaé – 9; Maricá – 9; Petrópolis – 9; Rio das Ostras – 7; Nilópolis – 6; Tanguá – 6; Itaguaí – 5; Magé – 5; Iguaba Grande – 4; Nova Friburgo – 4; Queimados – 4; Resende – 4; Barra do Piraí – 3; Cabo Frio – 3; Rio Bonito – 3; Campos dos Goytacazes – 2; Guapimirim – 2; Japeri – 2; Mangaratiba – 2; Paracambi – 2; São Pedro da Aldeia – 2; Sapucaia – 2; Araruama – 1; Arraial do Cabo – 1; Barra Mansa – 1; Bom Jardim – 1; Bom Jesus de Itabapoana – 1; Cachoeira de Macacu – 1; Miguel Pereira – 1; Paraty – 1; Saquarema – 1; São Francisco de Itabapoana – 1; Teresópolis – 1 e Vassouras – 1.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro – 5.903; Duque de Caxias – 395; Nova Iguaçu – 372; Niterói – 405 (atualizado prefeitura); Volta Redonda – 255;

São Gonçalo – 277 (atualizado prefeitura); Itaboraí – 213; Belford Roxo – 165; São João de Meriti – 183; Mesquita – 154; Petrópolis – 91; Magé – 88; Nilópolis – 71; Maricá – 64; Campos dos Goytacazes – 60; Nova Friburgo – 51; Queimados – 50; Angra dos Reis – 47; Macaé – 44; Teresópolis – 44; Cabo Frio – 43; Itaguaí – 41; Rio das Ostras – 39; Araruama – 31; Japeri – 31; Barra Mansa – 29; Paracambi – 24; Casimiro de Abreu – 23; Rio Bonito – 23; São Pedro da Aldeia – 22; Resende – 21; Barra do Piraí – 18; Saquarema – 18; Três Rios – 18; Iguaba Grande – 15; Tanguá – 14; Cachoeiras de Macacu – 12; Armação de Búzios – 11; São Francisco de Itabapoana – 11; Bom Jesus de Itabapoana – 10; Sapucaia – 10; Seropédica – 10; Guapimirim – 8; Miguel Pereira – 8; Pinheiral – 8; Mangaratiba – 7; Paraty – 7; Valença – 7; Arraial do Cabo – 6; Vassouras – 6; Bom Jardim – 5; Carapebus – 5; Paraíba do Sul – 5; Piraí – 5; Quissamã – 5; São Fidélis – 5; Silva Jardim – 4; Areal – 3; Itaperuna – 3; Itatiaia – 3; Mendes – 3; Paty do Alferes – 3; Porto Real – 3;

Quatis – 3; Rio das Flores – 3; São José de Ubá – 3; Aperibé – 2; Conceição de Macabu – 2; Santo Antônio de Pádua – 2; São Sebastião do Alto – 2; Sumidouro – 2; Cantagalo – 1; Cordeiro – 1; Miracema – 1; Porciúncula – 1; Santa Maria Madalena – 1; São João da Barra – 1 e São José do Vale do Rio Preto – 1.