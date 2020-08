Rio registra 215,5 mil casos de infectados

O Estado do Rio de Janeiro registrou, até terça-feira (25), 215.505 casos confirmados da Covid-19 e 15.554 óbitos pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado do Saúde (SES). Em relação a segunda-feira, o número de casos aumentou em 2.643, enquanto o total de mortes pela Covid subiu 168. Há ainda 621 óbitos em investigação e 345 foram descartados. Entre os casos confirmados, 192.828 pacientes se recuperaram da doença.

Os casos confirmados mostram a maior quantidade no município do Rio de Janeiro (87.748), seguido de São Gonçalo (12.376), Niterói (10.225), Duque de Caxias (7.746), Belford Roxo (7.088), Macaé (6.828), Nova Iguaçu (5.166), Volta Redonda (5.126), Angra dos Reis (4.653), Campos dos Goytacazes (4.179) e Itaboraí (3.927). As cidades de São Sebastião do Alto e Rio das Flores têm os menores números de casos (23 e 14, respectivamente).

Do total de 15.560 óbitos por covid-19 no estado, a maior parte, ou 9.404, foi registrada na capital fluminense. Em seguida, aparecem os seguintes municípios: São Gonçalo, com 633 óbitos, Duque de Caxias (640), Nova Iguaçu (499), São João de Meriti (372), Niterói (353), Campos dos Goytacazes (287), Belford Roxo (253) e Itaboraí (194). As localidades com apenas uma morte pela doença, cada, são Cantagalo, Cardoso Moreira, Cordeiro, Quatis e São Sebastião do Alto. (Alana Gandra)