Rio registra 140 mortes em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou em 24 horas 140 novas mortes por Covid-19. O total de óbitos desde o início da pandemia é de 15.691 pessoas. De acordo com o boletim divulgado na quarta-feira (26) pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, foram registrados 218.167 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Existem 544 óbitos em investigação, enquanto outras 345 mortes que estavam sendo averiguadas foram descartadas.

A secretaria informou que 195.166 pacientes se recuperaram da doença, e podem ser considerados curados e sem sintomas.

Das 15.700 mortes de Covid-19 no estado, a capital do Rio de Janeiro lidera os óbitos com 9.468 vítimas. Em seguida vêm Duque de Caxias (643), São Gonçalo (633), Nova Iguaçu (503), São João de Meriti (379), Niterói (359), Campos dos Goytacazes (290), Belford Roxo (263) e Itaboraí (195).

O município do Rio de Janeiro também lidera o número de infectados no estado, com 88.699 casos confirmados. Niterói vem a seguir, com 10.306 casos. Depois vêm São Gonçalo (10.584), Duque de Caxias (7.797), Belford Roxo (7.267), Macaé (6.872), Volta Redonda (5.244), Nova Iguaçu (5.230), Angra dos Reis (4.658), Campos dos Goytacazes (4.272) e Itaboraí (3.982).