Rio recupera todos os empregos formais perdidos na pandemia de Covid-19

Foto: Prefeitura do Rio

A cidade do Rio recuperou todos os 118,6 mil postos de trabalho perdidos na pandemia de Covid-19 e tem hoje um saldo positivo de 5,8 mil empregos. Os dados são do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho, compilados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS).

Desde março de 2020, primeiro mês da crise sanitária no Brasil, até agosto, a cidade chegou a perder 118,6 mil empregos formais. A recuperação começou em setembro do mesmo ano. Apesar da piora da pandemia em 2021, a capital fluminense fechou o ano com a geração de 82,5 mil. Nos dois primeiros meses de 2022, foram criados 15,8 mil novos postos de trabalho formais, deixando a cidade com um saldo positivo de 5,8 mil empregos.