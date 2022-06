Rio recomenda que grupo prioritário volte a usar máscara

Os casos de Covid-19 voltaram a assustar todos os brasileiros que por alguns meses pensaram ter finalmente se livrado dessa doença que paralisou o mundo nos últimos dois anos. Porém, preocupado com a saúde dos cariocas, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (2), sugeriu que os grupos prioritários, como pessoas com comorbidade, idosos e estudantes, voltem a usar as máscaras em locais fechados.

Paes comenta que, “não vamos impor uso de máscara, mas vamos sugerir que essas pessoas, se possível, utilizem máscaras. Estamos no campo das recomendações. A gente espera não ter que impor nenhuma medida restritiva”.

Apesar do aumento de casos ter crescido nas últimas semanas, o superintendente de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia, explica durante a coletiva de imprensa que os casos de óbitos não cresceram.

Algumas universidades públicas já estão pedindo o uso obrigatório da máscara.

A Prefeitura de São Gonçalo foi procurada para saber se o uso da máscara e eles informaram, que o município segue monitorando os dados epidemiológicos e até o presente momento mantém a liberação do uso de máscara.