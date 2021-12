Rio reativa policiamento a cavalo

A exemplo do que acontece em cidades como Londres e Nova Iorque, A Polícia Militar volta a usar cavalos no seu policiamento reforçado. O Regimento de Polícia Montada (RPMont) da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro já conta com um posto avançado no Jockey Club Brasileiro, na Gávea.

Pelotão Destacado do RPMont foi inaugurado na tarde de quarta-feira (15), passando ocupar uma ala inteira do JCB com identidade visual da Corporação, com 23 estábulos para os seus animais, alojamento para os policiais militares, farmácia, depósito, salas administrativas e toda a infraestrutura necessária.

A partir de agora, as missões de patrulhamento montado na Zona Sul, como as que são empregadas na Operação Verão, além de eventos especiais no Centro e jogos no Maracanã, não dependerão mais do deslocamento motorizado para transportar os animais. O quartel do RPMont fica localizado em Campo Grande, a cerca de 60 quilômetros de distância da área central da cidade.

Corredor hoteleiro

Como reforço à Operação Verão lançada no início de setembro, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro implanta a partir deste final de semana o sistema de ponto eletrônico que começará a operar de forma experimental em 12 hotéis da orla de Copacabana.

Os policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) passarão a estabelecer contato permanente com a administração dos hotéis. Esse programa será estendido ainda durante a temporada de verão, a hotéis localizados em outras áreas da Zona Sul e Oeste.

Além do reforço adicional de efetivo no BPTur e das unidades operacionais de Copacabana (19ºBPM), Leblon (23ºBPM), Barra da Tijuca (31ºBPM), entram em operação a partir deste sábado duas medidas: instalação do Carro Comando diariamente, no Arpoador, para coordenar ações de patrulhamento em toda faixa litorânea, inclusive com emprego de grupamento de motocicletas; e presença de policiamento montado na Rua Francisco Otaviano, entre Copacabana e Ipanema.