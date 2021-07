Rio quer reduzir intervalo da segunda dose

O intervalo entre as duas doses da vacina contra a covid-19 pode ser diminuído para acelerr a imunização completa de toda a população. O anuncio foi feito pelo secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Soranz. Mas ele deixou claaro que a prioridade continua sendo a distribuição da primeira dose e a medida só seria implementada após toda a população receber a primeira aplicação. A declaração foi feita durante a apresentação do 27° Boletim Epidemiológico do Rio.

“Essa discussão de encurtar o intervalo entre as duas doses não cabe enquanto não tivermos toda a população vacinada com a primeira. Depois que isso acontecer, obviamente a gente vai querer vacinar o mais rápido possível todas as pessoas com a segunda dose. Quando finalizarmos toda a aplicação da primeira dose, vai começar a se discutir se é possível, e quanto é possível, reduzir esse intervalo entre primeira e segunda dose. A gente sabe que o melhor período de imunogenicidade (capacidade de gerar anticorpos) é de 12 semanas, da vacina da AstraZeneca e de outras vacinas, mas também sabemos que há certa segurança para reduzir esse intervalo”, afirmou.

O Ministério da Saúde informou que “acompanha a evolução das diferentes variantes do SARS-CoV-2 no território nacional e está atento a possibilidade de alterações no intervalo recomendado entre doses das vacinas Covid-19 em uso no Brasil. O tema foi, inclusive, discutido amplamente na Câmara Técnica Assessora em Imunizações, em reunião realizada no dia 2 de julho deste ano. O parecer foi a de manutenção deste intervalo”.