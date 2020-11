Rio passa das 20.900 mortes por covid-19

Somente neste sábado (7), de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram 56 óbitos e 539 casos de covid-19 registrado no Rio de Janeiro. O estado todo chegou a 20.905 mortes e 315.348 pessoas contaminadas.

Ainda segundo a secretaria, entretanto, os dados totais não estão atualizados por conta de uma instabilidade no sistema do Ministério da Saúde. Não houve divulgação do número de mortos e casos na sexta-feira. Na quinta-feira (5) O site do Ministério da Saúde foi invadido por um hacker e deixou funcionários sem acesso aos servidores. Com o retorno do sistema, os números de óbitos e casos da Covid-19 serão atualizados.

A capital lidera o número de casos confirmados, com 122.157 pessoas que já contraíram a doença. Entre os demais municípios com maior número de infectados, estão Niterói (16.285), São Gonçalo (15.062), Belford Roxo (11.206), Duque de Caxias (11.044), Macaé (9.698), Nova Iguaçu (7.909), Campos dos Goytacazes (7.847), Teresópolis (7.578), Volta Redonda (7.546).

O número de mortes também é concentrado na capital, com 12.312 óbitos. Em seguida, entre os municípios com maior número de óbitos, estão São Gonçalo (796), Duque de Caxias (789), Nova Iguaçu (691), Niterói (532), São João de Meriti (493), Campos dos Goytacazes (432), Belford Roxo (325), Petrópolis (271), Magé (258).